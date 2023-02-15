Psikiyatri uzmanları anlattı: "Afet sonrası yapılması gerekenler"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, enkaz altından kurtulanlar, yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra gelişmeleri takip eden birçok insanı psikolojik anlamda etkiledi. Psikiyatri Uzmanı Doktor Furkan Bahadır Alptekin yaşanan afet sonrası durumdan etkilenen bireylerin ruhsal sağlıklarını korumak için neler yapması gerektiğini anlattı. İşte haberin detayları...

DHA Giriş Tarihi: 15.02.2023 09:13 PAYLAŞ ABONE OL

Yüzyılın felaketini olarak tanımlanan deprem felaketi, doğrudan etkilenenlerin yanında, gelişmeleri takip eden vatandaşları da dolaylı olarak etkisi altına aldı. Depremin ardından yaralanan depremzedeler için fiziki şartların sağlanmasının yanı sıra psikolojik tedavilerde de bulunuluyor.

'ZAMAN GEÇTİKÇE TRAVMATİK ETKİLER AZALMIYORSA PSİKİYATRİK DESTEK ALINMALI' Psikiyatri Uzmanı Doktor Furkan Bahadır Alptekin, travmaya maruz kalan kişilere nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattı. Alptekin, "Olay anını tekrar tekrar yaşama, bazı durumlardan kaçınma, sanki her an deprem oluyormuş hissini yaşama, kapalı alanlara girmekten kaçınma ya da yakınını kaybeden birinin yoğun bir mutsuzluk, hayatın amacını sorgulama gibi durumlar aslında böyle bir olay sonrasında olağan ve yerinde tepkiler... Ancak zaman geçtikçe bu şikayetler azalmıyor daha da çoğalıyorsa, kişinin olağan hayatını yaşamasına engel oluyorsa, burada psikiyatrik destek alınması gerekebilir.