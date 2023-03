Psikiyatristten hayat kurtaran uyarı! Deprem psikolojisinden çıkmanın en iyi yolu...

"HALEN BİRÇOĞUMUZDA 'SALLANIYOR MUYUZ' ACABA HİSSİ OLUŞUYOR"

Şu anda birçok insanda halen tedirginliğin olduğunun altını çizen Kalınlı, "Halen birçoğumuzda 'sallanıyor muyuz' acaba hissi oluşuyor. Ancak deprem aslında bizim ülkemizin gerçeği. Biz bunu çok dikkate almıyorduk ama bu yeni gelen bir gündem değil aslında. Bu yüzden deprem her an olabilir, her yerde herkesin başına gelebilir.