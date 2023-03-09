Psikiyatristten hayat kurtaran uyarı! Deprem psikolojisinden çıkmanın en iyi yolu...



Depremlerin üzerinden bir ay geçtiğini dile getiren Kalınlı, "Artık biraz normalleşmemiz gerekiyor ama bu bir ay çok zorlu geçti. Tüm insanlar öncelikle şok evresinden geçti. İlk başta ne olduğunu anlamaya, öğrenmeye çalıştık. Sonrasında depremzede olanlar ile depreme maruz kalanlar farklı etkilendi. Kayıplarımız oldu. Üzüntü, yas süreçleri oldu. Sonra bir öfke hissettik. Çocuklar da özellikle yaş gruplarına göre farklı belirtiler olmakla beraber genel olarak hepsinde bir davranış değişiklikleri gördük. Uyku ve yeme bozuklukları gördük. Ancak hayatta bir taraftan devam ediyor. Yavaşta olsa, küçük adımlarla da olsa normalleşmeye çalışıyoruz. Okullar açıldı. Çocukların okullara gitmesi en azından onları ve ergenlere iyi geldi. Bizler işlerimize döndük. Daha rutin hayatlarımıza dönüyoruz. Ancak ciddi anlamda hepimiz psikolojik olarak etkilendik" diye konuştu.