Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Dikkat! Mevsim geçişleri ruhsal sağlığınızı yerle bir ediyor...

Sonbahar, kış mevsimleri aynı zamanda bir nevi hüzün mevsimi olarak anılmaktadır. Bu mevsimler artık tatilin bitişi, sorumlulukların da artacağının resmi bir ilan edilişi gibidir. Tam da bu durum insanlarda olumsuz duygu durumlar yaratmaktadır. Hava değişimi sizi bir anda enerjik yaz günlerinden daha durağan bir yaşama taşır. Mevsim değişimleri de kişi üzerinde hem biyolojik hem psikolojik sebepleriyle birlikte çeşitli değişimlere sebep olur. Bu değişimlerse bilinen depresyon belirtileriyle çok büyük benzerlikler göstermektedir.



ÇÖZÜM BASİT: YÜRÜYÜN, TEMİZ HAVA ALIN, BİSİKLETE BİNİN



1. Mevsim değişikliklerinin gelişi ile birlikte gün ışığı süresinde azalma meydana gelir. Bu durumdan en az etkiyi görebilmek için gün içinde, gün ışığından yararlanmayı ihmal etmeyin. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için kendinizi eve veya mekanlara hapsetmeyin. İş molalarınızda veya yemek aralarınızda dışarı çıkmaya, açık havadan yararlanmaya özen gösterin. 2. Sabahları erken kalkmak için çaba gösterin. Bu durumu daha kolaylaştırmak adına gece uykunuzu daha erkene çekebilirsiniz. Uyuduğunuz odanın havalanmış ve yeterince karanlık bir ortamda olmasına ve yastığınızın konforuna dikkat edin.



3. Uyku hormonu melatonin ancak karanlık olduğunda salgılanacak ve size iyi bir uykunun ilk adımını atmış olacaktır. Artı olarak uyumadan önce elektronik cihazlarla vakit geçirmemeye çalışın. Erken kalkmak sizin için ne kadar zor olsa da kendinizi erken kalkmak için motive edin. 4. Beslenmenize özen gösterin. Özellikle geceleri karbonhidrat bakımından yoğun yiyecekler tüketmeyin. Yağlı yiyecekleri olabildiğince kısın. Sağlıklı beslenmeye özen gösterim. Bol bol su için.



5. Kendinize kışın da yapabileceğiniz etkinlikler ve hobiler bulun. Bunları rutin halinde sürdürün. Bunun için özel bir şey oluşturmanıza gerek de yok. Haftada en az üç gün 30-40 dakika yapacağınız kısa yürüyüşler, kaslardan salınan ve mutluluk hormonlarını uyaran maddelerin aktive olmasını sağlar.



6. Bisiklete binmek, yoga yapmak, yüzmek, meditasyon, nefes egzersizi gibi aktivitelerden de yararlanabilirsiniz. Ruh ve beden birlikte çalıştığından ötürü bu tür egzersizler kişiye iyi hissetmesi açısından motive sağlar.



7. Mevsimsel değişiklikler vitamin ihtiyaçlarımızda de değişiklikler yaratır. Aynı zamanda bunların eksiklikleri ruh halimizi, yorgunluk halimizi etkiler. Özellikle D vitamini ve Omega 3 alımına özen gösterin.



8. Bu dönemde yaşadığınız tüm zorlukları bir anda çözüp yok etmeye çabalamayın. Bu sizin için çok yorucu olur. Bundan dolayı bu zorlukları belirli bir önem sırasına koyup yavaş yavaş üstesinden gelmeye çabalayın.



9. Mevsim değişimleri ile birlikte kişide fiziksel / duygusal / biyolojik değişimler görülmeye başlar. Bu değişimlere kısa sürede adapte olmak her mevsimin ayrı bir güzelliği olduğu gibi kış-sonbahar mevsimlerinden de ayrı bir keyif almanızı sağlar. Buna uygun aktiviteler yapılmalmıdır.