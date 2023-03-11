Ruh sağlığı uzmanından önemli uyarı! "Depremzedelere onları unutmadığımızı göstermek gerekiyor"

Afetin psikiyatrik sonuçları olacağını, çünkü birçok insanın yakınlarını kaybettiğini belirten Albayrak, "İnsanlarda yas reaksiyonu oluşuyor. Kayıpları olmayanların gündelik hayatları bozuluyor, işleri kayboluyor, evleri yıkılıyor. Yani gündelik aktivitelerde ve gündelik hayatta önemli bir yıkım söz konusu ve bunun da en azından çok kısa vadede hemen normale dönmesi çok mümkün görünmüyor. Normale dönse bile bu depremin psikiyatrik ve psikolojik etkisi çok uzun süre devam edecek." dedi.

Albayrak deprem sonrasında depresif bozuklukların arttığının altını çizerek şöyle devam etti:

"Yakın zamanda özellikle bir aylık periyotta akut stres bozukluğuyla ilgili bize de birçok başvuru oldu. Bu dönemde psikiyatrik açıdan hastalara, depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmalıyız. Çünkü bunun getirdiği hem yakın zamanda hem de uzak dönemli bazı sonuçları olacak. Yakın dönemde akut stres bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğuna bağlı depresif bozukluklar gelişebilir. İnsanlar bazı olumsuz fikirlere kapılabilirler. Bizim psikiyatrik açıdan mutlaka bu bireylere ulaşmamız ya da bu bireylerin bize ulaşması gerekiyor."

Kadın, çocuk ve engelli depremzedelere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini dile getiren Albayrak, "Engelli çocuklara bakım veren annelerle ilgili özel çalışmalar yapılmalı. Eğer mümkünse orada rehabilitasyonlarının devam etmesi, eğer değilse başka şehirlere tahliye edilmeleri gerekiyor." diye konuştu.