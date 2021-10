Ruh sağlığında farkındalık önemli: "Zayıflık göstergesi olarak düşünülüyor"

Her yıl 10 Ekim tarihi Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanıyor. Vatandaşlarda farkındalık oluşturulması amaçlanan bu günde her yıl farklı bir konu işleniyor. Psikiyatri uzmanları ise tüm hastalıklarda olduğu gibi ruh sağlığında da erken teşhisin önemini vurguluyor. Dünya Ruh Sağlığı Günü hakkında konuşan Psikiyatri Uzmanı Doktor Derya Öktem, damgalamanın çok yanlış olduğunu belirtti. Hangi kitlelerin psikiyatri uzmanlarına başvurduğuna değinen Ökten, "Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde ruh sağlığı ile ilgili olan hastalıkların biraz daha farkındalığını arttırmak için her yıl belli temalar seçiliyor.