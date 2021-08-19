Sol tarafınıza dönerek mi uyuyorsunuz? Hiç beklemediğiniz o etki…

Sol tarafınıza dönerek uyumak, fiziksel olduğu kadar uyku sürecinizi de olumlu yönde etkiliyor. Gece boyunca en rahat şekilde uyuyabileceğiniz bu pozisyonun faydalarını sizler için listeledik.

HORLAMA İHTİMALİNİ DÜŞÜRÜYOR

Çevrenizdeki insanlar sık sık horlamanızdan mı şikayet ediyor? Bu durumu sol tarafınıza yatarak kontrol edebilirsiniz. Özellikle sırt üstü yattığınızda daha yüksek sesle horlayabilirsiniz. Bunun nedeni, uyurken dilinizin, ağzınızın ve çenenizin tamamen gevşemiş olmasıdır, bu nedenle sırt üstü yattığınızda horlamaya neden olur. Fakat sol tarafınıza uzanarak uyumak, horlama ihtimalinizi en aza düşürüyor.