Sol tarafınıza dönerek mi uyuyorsunuz? Hiç beklemediğiniz o etki…

Sol tarafınıza dönerek uyumak, fiziksel olduğu kadar uyku sürecinizi de olumlu yönde etkiliyor. Gece boyunca en rahat şekilde uyuyabileceğiniz bu pozisyonun faydalarını sizler için listeledik.
HORLAMA İHTİMALİNİ DÜŞÜRÜYOR
Çevrenizdeki insanlar sık sık horlamanızdan mı şikayet ediyor? Bu durumu sol tarafınıza yatarak kontrol edebilirsiniz. Özellikle sırt üstü yattığınızda daha yüksek sesle horlayabilirsiniz. Bunun nedeni, uyurken dilinizin, ağzınızın ve çenenizin tamamen gevşemiş olmasıdır, bu nedenle sırt üstü yattığınızda horlamaya neden olur. Fakat sol tarafınıza uzanarak uyumak, horlama ihtimalinizi en aza düşürüyor.
REFLÜ SORUNUNU ÇÖZMENİZE YARDIMCI OLUYOR
Yatmadan önce çok mu yemek yiyorsunuz? Bu durum, gece boyunca asit reflüsüne neden olabilir. Uzmanlar, bu hissi azaltmak için sol tarafınıza yatmanız gerektiğini söylüyor.
KALBİNİZİ DAHA ÇOK DİNLENDİRİYOR
Sol tarafınıza yatarak kalbinizin zor çalışma ihtimalini düşürebilirsiniz. Bu şekilde uyursanız, kalbinizin kanı vücudunuzda dolaştırması daha kolay olur.
HAMİLELİK SÜRECİNİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Hamile olan kadınlara genellikle sol taraflarına yatmaları tavsiye edilir. Sebebi ise sağ tarafınıza uzanarak uyuduğunuzda, rahminizin karaciğerinize baskı yapması nedeniyle rahatsız olma ihtimalinizi artırmasıdır.
LENF DÜĞÜMLERİNİN DAHA İYİ ÇALIŞMASINI SAĞLIYOR
Lenf düğümleri, sol tarafınızda uyumanızdan faydalanır. Bu durum, vücudunuzun sıvıları daha hızlı filtrelemesine yardımcı olur. Sağ tarafınıza doğru uzanmak ise lenf düğümlerinin daha yavaş çalışmasına neden olabilir.