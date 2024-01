Sosyal medya bağımlılığından nasıl kurtuluruz? Uzmanı cevapladı...

Doç. Dr. Akyüz, "Sosyal yeni problemler, psikolojik problemler ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanlar artık sosyal medya araçlarıyla kendilerini özdeşleştirmiş bir duruma getirmeye başladı. Böylece ortaya sosyal medya bağımlılığı dediğimiz bir kavram çıkıyor. Bu nasıl ortaya çıkıyor? İnsanlar kendilerini dijital araçlara, mobil telefonlara ve sosyal medya araçlarını kullanmaktan uzak tutamamaya başlıyor. Her an onunla olma isteği, her an birilerini takip etme, her an bilgi sahibi olma ya da arkadaşları, sevdikleri kişiler, ünlüler hakkında bilgi sahibi olma arzusu onları bağımlı hale getirmeye başlıyor. İnsanlar elinden telefonu bırakamıyor, gece yatağa yatarken, uykuya giderken en son yaptığı iş eğer telefona bakmaksa ve sabah kalktığında ilk yaptığı iş telefona bakmaksa maalesef bu artık sosyal medya bağımlılığı dediğimiz olgunun gerçekleştiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.