Sosyal medya bağımlılığından nasıl kurtuluruz? Uzmanı cevapladı...

Doç. Dr. Akyüz, "Sosyal yeni problemler, psikolojik problemler ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanlar artık sosyal medya araçlarıyla kendilerini özdeşleştirmiş bir duruma getirmeye başladı. Böylece ortaya sosyal medya bağımlılığı dediğimiz bir kavram çıkıyor. Bu nasıl ortaya çıkıyor? İnsanlar kendilerini dijital araçlara, mobil telefonlara ve sosyal medya araçlarını kullanmaktan uzak tutamamaya başlıyor. Her an onunla olma isteği, her an birilerini takip etme, her an bilgi sahibi olma ya da arkadaşları, sevdikleri kişiler, ünlüler hakkında bilgi sahibi olma arzusu onları bağımlı hale getirmeye başlıyor. İnsanlar elinden telefonu bırakamıyor, gece yatağa yatarken, uykuya giderken en son yaptığı iş eğer telefona bakmaksa ve sabah kalktığında ilk yaptığı iş telefona bakmaksa maalesef bu artık sosyal medya bağımlılığı dediğimiz olgunun gerçekleştiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.



"PROBLEM VARSA ONU FİLTRELİYOR KENDİSİNİ KUSURSUZ GÖSTERME TELAŞINDA OLUYOR"

Sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkilerine değinen Doç. Dr. Selman Selim Akyüz, "Gençler arasında özellikle sosyal medyadaki ünlülerle ya da fenomen dediğimiz kişilerle kendini özdeşleştirme söz konusu olduğu için, sosyal medya araçları bazı filtreler kullanarak insanları sorunlarından ya da eksikliklerinden uzaklaştırmayı vaat ediyor. Bu vaat insanın kendisine yabancılaşmasına neden oluyor. Yani yüzünde bir sivilce varsa onu kaybediyor mesela veya burnunda bir problem varsa onu bu filtreler kaybediyor ve gençler kendisini kusursuz gösterme telaşında oluyor. Dolayısıyla buradan yola çıkarak mesela estetik ameliyatların sayısında da bir artış meydana gelmeye başlıyor. Gençler özellikle sosyal medyayı kendilerini ifade etme ve arzularını gerçekleştirme ve beğenilme arzusunu yerine getirme, gerçekleştirme aracı olarak görmeye başlıyor" şeklinde konuştu.