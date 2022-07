Uzm. Kl. Psk. Esra Ezmeci uyardı: Belirtisini hemen göstermiyor! Sonuçları ağır olabiliyor...

SINIRLARINIZI AŞMANIN AĞIR BEDELİ

Tükenmişlik sendromu herhangi bir hastalık gibi hemen belirtisini vermez. Sendromu tanımlayan Psikolog Helbert, Freudenberger ve Gail North bu durumun 12 aşamada çıktığını belirtiyor.

1. AŞIRI İSTEK VE HIRS: Yeni bir göreve başladığımız an yüksek motivasyon etkisiyle göreve kendini kaptırmak ve adamak sonucunda kişinin yoğun bir şekilde hırslanması.

2. DAHA FAZLASINI TALEP ETMEK: Bedeninden ve zihninden yapabileceğindem daha fazlasını isteyerek onu daha da zorlamayı hırs olarak nitelendirebiliriz.

3. TEMEL İHTİYAÇLARI ERTELEMEK: Fazla çalışmak uğruna yemeğiniz, uykunuz, kişisel bakımınız gibi durumları göz ardı etmeye başlarsınız.

4. SUÇUN YER DEĞİŞTİRMESİ: Kendi sınırlarınızı aştığınız için zorlandığınızı kabul etmek yerine bu durum için iş arkadaşlarınızı, müdürünüzü veya başka kişileri suçlamaya başlarsınız.

5. İŞİN, HAYATINI İŞGAL ETMESİ!: Sosyal çevrenizden, ailenizden ve insanlardan uzaklaşmaya başlarsınız.

6. TAHAMMÜLDE AZALMA: Çevrenizdekilere karşı tahammüllünüzde azalma gerçekleşir, suçu kendinizde aramak yerine sürekli insanların anlayışsız olduğunu düşünür ve sizi asla anlayamayacaklarını hissedersiniz.

7. SOSYAL ORTAMLARDAN SOYUTLANMA: Arkadaşlarınızla bir kahve içmeye çıkmak bile sizin için çok büyük bir yük gelmeye başlar. Evden herhangi bir sosyal etkinlik için çıkmak sizin için artık gereksiz bir eyleme dönüşmeye başlamıştır.

8. DAVRANIŞLARDA DEĞİŞİMLER: Kişi herhangi bir sebebi olmadan gereksiz yere duygu iniş çıkışları ve nedensiz öfkelenmeler yaşamaya başlar.

9. DUYARSIZLAŞMA DURUMU: Hayatınızın kontrolünüzden çıktığını, her şeyin öylesine akıp gittiğini ve kontrol duygusundan artık çok uzak olduğunuzu hissetmeye başlarsınız.

10. DUYGUSAL AÇIDAN HİSSİZLEŞME: Kendinizi duygusal açıdan boşlukta hissetmeye başlarsınız. Bu his çok yemek yemek ya da içki içmek vb. davranışlarla bu durumu kapatıp bir şeyler hissetmek için yoğun çaba göstermeye başlarsınız.

11. DEPRESYON TABLOSU: Yaşamınız artık anlamsız gelmeye başlar ve geleceğe dair tek duygunuz umutsuzluktur.

12. VE FİZİKSEL ÇÖKÜŞ: Tüm bu durumlar hayatınızdaki olaylarla başa çıkma durumunuzu ve keyifli bir halde yaşamanızı engeller. Ve artık tıbbı veya psikolojik müdahale gerekmektedir.