Uzm. Klnk. Psk Esra Ezmeci: "Bayramlar terapi kadar etkili! Modernitenin yalnızlığına bir karşı duruş..."

İnsan sosyal bir varlık; bundan ötürüdür ki, yalnızlık insanın yaşadığı birçok psikolojik problemin temel nedenidir. Yalnızlık sorunu ise sosyal ilişkilerin gelişmesi ile birlikte çözülebilir. Yalnız kişilerin psikolojik rahatsızlıklara yakalanma riski artar.



Araştırmalara göre, kişi yaşamında ne kadar yalnız kalırsa ve sosyal temasta bulunmazsa, beynin öğrenmeden sorumlu bölgesinde bile gerileme yaşanmaya başladığı görülüyor. Yaşlılarda da ne kadar fazla sosyal temas olursa, alzheimer benzeri durumları yaşama riskinin o denli azaldığı görülmüştür. Durumu şuna benzetebiliriz: Kullanılmayan bir demir, paslanmaya başlar. Kullanılırsa ışıldayacak ve eskisinden daha sağlam hale gelecektir. İnsan da iletişim kurmadıkça, öğrenmedikçe bundan sorumlu olan beyin bölgesi gerilemeye başlayacağından ötürü, bu bölgeyi yaşı ilerledikçe daha aktif kullanmaya başlamalıdır.

Sosyal temasın, iş birliğinin olduğu en önemli ilişkilerden biri de akraba ilişkileridir. Akraba ve ilişkilerin güçlü olduğu ailelerde, psikolojik olarak iyi oluş hali daha fazla görülür. Bu ailelerde hala, teyze, amca, dayı gibi kişiler; hayatta herhangi bir zorluk yaşadıklarında ona destek sağlayabileceklerinden ötürü kişi yaşamında daha az sıkıntı yaşayacaktır. Bundan dolayıdır ki akrabalık ilişkilerinin kişinin yaşamında stres azaltan bir yanının olduğunu söylemek mümkündür.