Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Ölüm kaygısının yenmenin yöntemi...



İlişkileri geliştirmek kıymetli

Yaşamımızdaki anlam duygusunu arttıran en önemli durumlardan biri de başkaları tarafından bizlere ihtiyaç duyulması ve önemli hissettirilmektir. Aynı zamanda kişinin insanlarla olan ilişkisi yaşamını kaliteli bir şekilde yaşamasında ve kendine verdiği değeri arttırmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sevdiklerinizle kurduğunuz bu derin bağlarda kişinin hissettiği manevi doyum ölüm kaygısını azaltmakta da oldukça etkili olmaktadır.



Korkmak doğal ama...

Ölüm korkusu belirli sınırlar içinde aslında normal bir korkudur. İnsanın kendi ölümünü ve ölünce ne olacağını merak etmesi tamamen insanidir. Bu tarz düşünceler kişiye normal diyeceğimiz bir sınırda etki ediyorsa doğaldır fakat ölüm korkusu kişinin günlük yaşamını etkiliyorsa artık bu durum büyük bir sorun teşkil etmektedir.



Güzel hatıralar biriktirin

Sonuç olarak tüm canlıların bir gün öleceği-öleceğini ve bu durumun yaşamın bir parçası olduğunu ni kabul etmek, insanın sahip olduğu şeylere ve sevdikleriyle geçirdiği güzel zamanlara şükret-şükretmesi, yeni anılar biriktirmesi ve sosyalleşmesi mesi, ve kalan vaktini en güzel şekilde geçirebilmek için üretken olması ölüm korkusu ile barışma-barışmanızda etkili olmaktadır.





ÖLÜM KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI



1-Anlam arayışı önemli

İnsanın kendi hayatının anlamlı olduğu duygusunda olması, kişinin ölüm farkındalığı ile korkmadan yaşaması için en önemli faktördür. İnsan yaşamında kendini tatmin eden önemli şeyler yaptığında ölüm konusunda kafasında bir endişe kalmaz. Bundan dolayı da insanın en derinlerdeki istek ve ihtiyaçlarını keşfedip bu değerleri tamamlamaya çabalaması ölüm korkusuyla başa çıkmada oldukça önemlidir.



2- Ertelemeden anı yaşayın

Ölüm kavramı insan yaşamında ne kadar kaygı yaratsa da aynı zamanda insanoğlunu yeni şeyler üretmek yaşamda izler bırakabilmek için canlı tutar. Yaşamda bizlere kısıtlı bir zaman sunulduğunda insan daha fazlasını kısa sürede başarabilmek için ilham alır. Bu durum da yaşamdaki önceliklerimizi belirleyip yaşamımızı daha kaliteli bir biçimde geçirmemize etken olur. Eğer insanoğlu ölümsüz olsaydı yaşamdaki her olayı her duyguyu ertelerdi. Yapacaklarımızı ve söyleyeceklerimizi yakın zamanda yapıp yapmamak yeterince önemsediğimiz bir şey olmazdı.