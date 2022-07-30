Uzman Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: "Hayatınızı çalmalarına izin vermeyin"

Sürekli çalış, daha iyisini yap! Boş oturma, bak millet neler yapıyor! Kursa git, yurt dışına git, oraya koş, buraya yetiş! Hatta izin gününde bile çalış!

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 30.07.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 14:56 PAYLAŞ ABONE OL

Koltukta hiçbir şey yapmadan yatmak, tatile gitmek, yürüyüş yapmak, dinlenmek gibi aslında insan ruhunun ve bedeninin ihtiyaç duyduğu eylemler; bazen bizlere boş bir şeymiş ve zaman kaybıymış gibi görünür. Hayatımız özellikle sürekli olarak yoğun, kaygılı ve stresli geçiyorsa bunun dışında iş yaşamı ile ilgili bir şey yapmamak kişinin boşa zaman geçirdiğini ve vaktini boşa harcadığını hissettirmeye başlayabilir. Özellikle kültürümüzde de alkışlanan, onaylanan, takdir gören davranış sürekli olarak okul, iş hayatı ile ilgili mücadele etmek gibi durumlarken tatil, dinlenme durumları kültürümüzde takdir gören davranışlar olarak kodlanmamaktadır. Ayrıca yaşamda kişilerarası konuşmalarda hep takdir gören durum kısa zamanda çok iş başarmak, tüm odağını çalışma hayatı yapmak gibi durumlarken medya, kişisel gelişim videoları hep kısa zamanda çok şey başarmak gibi durumları; bize olumlayıcı biçimde servis etmektedir. Çalışmak, işinin peşinde koşturmak, yüksek oran tarafından kişiyi önemli biri haline getirirken, kişinin sosyal etkinliklere veya kendine ayırdığı zaman, genellikle insanlar tarafından ya tembellik ya da sorumsuzluk olarak adlandırılmaktadır. Bu duruma ek olarak artık yaşamımızın bir parçası haline gelen sosyal medya araçları, birçok kişinin zamanını nasıl geçirdiğine dair bizlere birçok veri sunabiliyor. Bu durum da bu videoları izleyen kişilerde aslında birçok kaygı ve yetersizlik duygularını uyandırıyor. Bu tarz platformlar, kişilerin yaşamlarındaki iş-okul başarılarını veya iyi yönde seyir eden kariyer hayatlarını yani genellikle kişilerin olumlu yönlerini gözler önüne serer. İstemeden de olsa yapılan kıyaslama sistemi aslında ne kadar yetersiz olduğunuzu, insanların neler başarabildiklerini size düşündürür.

Dinlenme zamanınıza denk gelen bu videolar; insanlar kendi yaşamları için çabalarken sizin dinlenme zamanını hak etmediğinizi size hissettirmeye başlar. Bu duruma şahit oldukça da kendimize sosyal anlamda vakit ayırdıkça vicdan azabı duyarız veya sürekli olarak kendimizi "Çalışıp, daha iyisini yapmalısın" şeklinde bir baskı sarmalına sokarız. Fakat akıldan çıkmamalıdır ki, insan biyolojisi ve ruhu denge içinde kurgulanmıştır. Bu denge beklendiği şekilde gitmediğinde hem ruhsal hem fiziksel rahatsızlıklara bir nevi davetiye çıkarmış oluyoruz. Çalışma süresi artıp dinlenme süresi azaldığında, kişi hem yaptığı çalışma eylemine verimli bir şekilde kendini veremiyor hem de hissettiği yorgunluk, bitkinlik hissi ile birlikte yaptığı işi sürdürülebilir hale getiremiyor ve bırakıyor! Oysa bu dengeyi koruması yeterli. Verimli bir çalışma için yapılması gereken, iş sorumluluklarının yanı sıra kendimize iyi gelen dinlenmemizi de sağlayan durumlara yeterince zaman ayırabilmek... Çünkü aslında bu durum çalışmaya dair asıl enerjiyi toplamamızı sağlayıp bize yüksek oranda moral motivasyon sağlayıp o işi daha kaliteli sürdürmemizi sağlar. Yani, ne birine gerektiğinden fazla zaman ayırmak ne de diğer tarafa daha az zaman ayırmak... Durum denge içindeyken her iki taraf da uyumlu bir şekilde sürüyor. Bu denge kişide motivasyon, istek gibi durumları da sağlayacağından ötürü aslında birçok suçluluk duygusunun da önüne geçmenize yardımcı olacaktır. Çalışma ve dinlenme arasında denge oluşturabilmek için neler yapabiliriz, şimdi buna bakalım.