Uzman Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "En büyük haksızlığı kendinize mi yapıyorsunuz?"

ÖZŞEFKATİ GELİŞTİRMENİN YOLLARI



Şu andan itibaren kendinizi ne yaşarsanız yaşayın, ne olursa olsun affedin: Hataların, başarısızlıkların, yenilgilerin her insanın yaşayabileceği durumlar olduğunu, mükemmel olmasanız da bulunduğunuz halinizle değer görmeyi ve sevilmeyi hak ettiğinizi bilmek, kendinizi affetmenin ve özşefkat gösterebilmenin en temel adımıdır.

Karşınıza çıkan zorlukları engel olarak değil basamak olarak değerlendirin: Zorlukları ne şekilde görüyorsunuz? Asla aşılmayacak başınıza gelen talihsiz olaylar olarak mı, yoksa değişiminize, büyümenize, ilerlemenize yardımcı kaynaklar olarak mı? Yaptığımız hatalar, sahip olamadığımız şeyleri kendimize dert etmek ve kendimizi şanssız diye etiketlemek yerine sahip olduğumuz her şey için teşekkür etmek ve şükretmek kendimize karşı daha nazik olmamıza yardımcı olur. Bunun farkına varmak için yaşamda sahip olduğunuz tüm değerleri bir kenara yazıp unuttuğunuzda kendinize hatırlatabilirsiniz.

Yardımcı olun ama kendinizi feda etmeyin: İnsanların her ihtiyacına koşmaya çalışmak, her koşulda yanlarında bulunmak bazen kendi ihtiyaçlarımızı yok sayıp kendimizi feda etmemize yol açabiliyor. Ölçülü oranda hem insanlara yardım etmek hem de kendi ihtiyaçlarımızı görmek dengeli bir biçimde yapıldığında zarar verici olmaz. Bu dengeli tutum hem bizi hem de ilişkilerimizi daha iyi yönde ilerletecektir.

Anda kalın: Sürekli olarak geçmişe takılan veya gelecekte olan birisiyseniz bu durum muhtemel olarak sizi çok zorlayacaktır. Bundan dolayı bilinçli farkındalık teknikleriyle sadece o ana odaklanıp, düşünüp hissettiklerimizi daha iyi anlamaya çalışmak, kendimizi cezalandırıp eleştirmek yerine hissettiklerimize temas edip, bağ kurarak yaşadığımız duyguları kabul etmek iyi gelecektir.

Özşefkat günlüğü tutun: Gün içinde yaşadığınız olayları ve duyguları değerlendirdiğiniz bir yazı defteri tutun. Bu durum hem yaşadığınız olayların üstünden geçip neler yaşadığınızı ve karşısında neler hissettiğiniz anlamanıza, düşünce sisteminizi çözmenize yarayacaktır. Bu durumla birlikte kendi duygularımızı anlayıp o duyguları fark etmek daha az zaman alacaktır. Ve böylece kendinizi zamanla daha hızlı ve iyi analiz edip, daha kolay yönlendirmeler sağlayabilirsiniz.