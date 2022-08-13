Uzman Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "En büyük haksızlığı kendinize mi yapıyorsunuz?"

Özşefkat, psikolojide kişinin kendine haksızlık etmesine mani olan en önemli davranışlardan biri. Siz de herkes gibi hata yapabilirsiniz, başarısız olabilirsiniz, acı verici olaylar bir tek sizin başınıza gelmez. Yeter ki özşefkat hissinizi geliştirip kendinizi affetmeyi öğrenin, kendinize de sevdikleriniz kadar iyi davranın...

Giriş Tarihi: 13.08.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 10:28 PAYLAŞ ABONE OL

Özşefkat terimi, kelimeyi psikolojiye kazandıran kişi tarafından, "Kendini yargılamadan, cezalandırmadan yaklaşabilmek, zorlu yaşantıları kendimize indirgemeden insanlığın ortak paydası olarak görebilmek, acı verici duygu ve düşünceleri aşırıya kaçmadan içselleştirmek" olarak tanımlanmış. Yani aslında özşefkat; olduğumuz kişiye karşı anlayışlı ve nazik olmamızı, her şeyiyle mükemmel olamayacağımızı ve yaşamda var olan başarısızlıklarımız, hatalarımız, yetersizliklerimizin bize hayatı öğrettiğini anlatıyor.

İçimizde belki de yıllardır hissettiğimiz küf tutmuş inançlarımızı değiştirmeye çabalamak yerine, aslında bakış açımızı değiştirerek, karşılaştığımız zorlu düşünce ve duyguları dizginlemeyi öğrenebiliriz. Bunu başarmanın en etkili silahı da özşefkat duygumuzu geliştirebilmek. Şimdi düşünün... Çok yakın olduğunuz biriyle bir seyahate çıkacaksınız. O kişiyle aranızın iyi veya kötü olması sizin için ne kadar önemlidir? Aranızdaki ilişkiyi olumlu seviyede tutmak için ne kadar fazla çaba gösterirsiniz? İşte bu, 'arkadaşla yolculuk' dediğimiz şey aslında bir ömür boyu kendimizle yaptığımız yolculuktur. Başkasıyla yaptığımız yolculukta o kişiyle aramızın iyi olması nasıl bizi huzurlu ve mutlu hissettirecekse kendimizle olan ilişkimizin de bu yönde olması bizi olumlu yönde etkileyecektir. Nerede olursak olalım, nereye gidersek gidelim içimizdeki ses hep bizimledir. En önemlisi bundan dolayı içimizle kurduğumuz bağdır. Özşefkatin üç bileşeni; öz nezaket, ortak insanlık hissi ve bilinçli farkındalıktır. Öznezaketi şöyle anlayabiliriz: Nasıl ki acı çeken bir arkadaşımıza kötü sözler söylemez ve ona sevgi ve nezaketle yaklaşırsak kendimize de öyle yaklaşmamız gerekir. Ortak insanlık hissi; yaşanan olumsuz deneyimler, acılar, talihsizliklerin aslında tüm insanlık için var olduğunu söyler. Bu durumları yaşayan tek kişinin siz olduğunu düşünmeniz ise büyük bir hatadır. Bilinçli farkındalık ise yaşamdaki deneyimlerin bizde yarattığı duyguları anlayabilmektir. Şimdiye, yani şu anda hissettiklerimize odaklanma becerisi özşefkat için en önemli adımlardandır. Bilinçli farkındalık, hissettiğimiz duygular ve aklımızdan geçen düşüncelere kendinizi anlamsız bir şekilde kaptırmanızın önüne geçerek onlara dışarıdan bir gözle bakıp, anlayıp, gelişmenize yol açar.