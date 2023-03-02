Uzmandan açıklama: Acımız ve üzüntümüzle yaşamın içinde kalmamız gerekiyor

"YAŞANILAN AFETİN YAYGIN ETKİSİ OLDUKÇA BÜYÜK GÖRÜNMEKTEDİR" Travmatik duygusal reaksiyonlar açısından içinde bulunduğumuz dönemi değerlendiren Harmancı, "Depremi bizzat yaşayanlar, can kaybı olanlar, göçük altında kalanlar, evlerini ve yaşam alanlarını kaybedenler öncelikli risk grubunda. Bunun dışında arama kurtarma ekiplerinde çalışanlara, diğer destek ekiplerinde olanlara ve görsel olarak yaşananlara şahit olanlara da dikkat edilmelidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde yaşanılan afetin yaygın etkisi oldukça büyük görünmektedir. Travma yaşayanlar direkt olayın etkisine maruz kalırken diğer kişilerde de yaşama devam etmenin suçluluğu ortaya çıkabilmektedir. Yemek yemekten utanma, çocuğunu sevememe, ısınırken bile kötü hissetme duygusuyla karşılaşılabilmektedir" şeklinde konuştu.

"ANORMAL HİSSETMEK OLDUKÇA DOĞALDIR" Acının ve yasın sağlıklı bir şekilde yaşanması gerektiğini vurgulayan Harmancı, "Bu anormal dönemde anormal hissetmek oldukça doğaldır. Mutsuz hissetmek, gelecekle ve güvenliğimizle ilişkili kaygılanmak, gerekli önlemleri almak konusunda detaylı düşünmek, uyuyamamak, yeme alışkanlıklarının değişmesi, sürekli gelebilecek tehlikelere karşı tetikte olmak, hızlı sinirlenmek yine oldukça beklenilen doğal ruhsal belirtilerdir. Ancak unutulmaması gereken en önemli konulardan biri de tekrar ayağa kalkıp yaraları birlikte sarabilmektir. Bunun için uzayan yasımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Acımız ve üzüntümüzle birlikte yaşamın içinde kalmamız gerekiyor. Elbet bu süreç etkilenme şiddetine göre her bireyde farklı işleyecektir ancak acının ve yasın sağlıklı bir şekilde yaşanabiliyor olması gerekiyor" dedi

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"RUHSAL İYİLİĞİN ÖN ŞARTI, FİZİKSEL İYİLİK HALİ VE GÜVEN HİSSİNİN SAĞLANMASIDIR"

Harmancı bu dönemde yapılması gerekenleri de sıralayarak, "Duygularımızı ve yaşadıklarımızı paylaşalım. Bu yıkım karşısında korkmanın, üzülmenin insani olduğunu bilelim. Ruhsal iyiliğin ön şartı, fiziksel iyilik hali ve güven hissinin sağlanmasıdır. Bunun için olabildiğince uyku, yeme ve hareket etmek gibi gerekliliklere dikkat edelim. Mümkün olduğunca travmatizasyonu azaltmak için felaket görüntüleri ve haberlerini takip etmeyi sınırlandıralım. Bu süreçte çocukların daha fazla travmatize olacağını bilerek, onların düzenlerini korumaya çalışalım. Özellikle depremde hasar almış kişilere 'güçlü ol', 'hayata devam etmelisin', 'senin çocukların var' gibi söylemlerle gereksiz yük vermeyelim. İnsanların kültürü ve inançları gereği yerine getirdikleri ritüellerine saygı duyalım, onları destekleyelim. Bu dönemde zorlanmalarla baş etmek için alkol ya da madde kullanımı gibi farklı güçlüklere sebep olabilecek hatalı baş etme yöntemlerinin de kullanılabileceğine dikkat edelim ve önlemeye çalışalım" diye konuştu.