Uzmanı anlattı! Çocuklara terör olayları yaşlarına göre nasıl anlatılmalı?

Çocuklar terör olaylarını ayrıntılı olarak anlatan haberlerin açık olduğu ortamda bulunmalı mı? Aileler bu durumu nasıl kontrol etmeli?

Çocuklar kesinlikle bu ortamlarda bulunmamalı. Aileler bu konularla alakalı haber alma isteklerini çocuklar yattıktan sonra giderebilirler. Çocuklar aynı odada ama başka şeylerle ilgileniyor olsalar bile onların bir kulağı da televizyonda olabilir. Çocuklar izlemiyor, başka şeylerle ilgileniyor gibi düşünüp hareket etmeyin. Başka odada bile olsalar sesleri duyabilir ve dikkatlerini çekip dinleyebilirler. O yüzden en sağlıklısı onlar uyuduktan sonra veya evde olmadığınız zaman dilimlerinde konu ile alakalı haberlere ulaşmaya özen gösterin. Hatta yetişkinlere de önerim bu haberleri çok ayrıntılı okumak onların videolarını izlemek sizleri de olumsuz etkileyebilir, mümkün olduğunca yüzeysel bilgilerle yetinmeye özen gösterin.



Bir çocuğum bu olaylardan derinden etkilendiği nasıl belli olur? Ne tür davranışlar ya da davranış değişiklikleri göstermeye başlayabilir?

Travmatik olaylardan etkilenen çocuklar öncelikle güvende olma duyguları zedelendiği için kaygı yaşarlar. Kaygı yaşayan çocuk kendini belli eder. Öncelikle kaygılarını gidermek için çok fazla soru sorarlar. Tehlikede olup olmadıklarını anlamaya çalışırlar ve önlem almak isterler. Çocuklar bu olaylardan etkilenmiş ise normal hayatında yaptığı davranışlardan belirgin bir şekilde farklı davranmaya başlarlar. Terör saldırısı riskinden dolayı daha az dışarı çıkmak isteyebilirler. Kendi içine kapanabilirler. Uyku sorunları yaşayabilirler. Çizdiği resimlerde ve oynadığı oyunlarda terör olaylarını çağrıştıran izler görebilirsiniz. Eğer etki daha üst seviyede ise akademik başarılarını olumsuz etkiler, arkadaş ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirler. Aşırı yeme ya da iştahsızlıkta görülebilir.