Uzmanı uyardı: 10 soruda ruhsal problemlerinizi keşfedebilirsiniz

Uzman Klinik Psikolog Merve Tokgöz, kişinin kendisine soracağı “Uyku düzenimde değişiklik var mı, normalden daha fazla veya az yemek yiyor muyum, günlük işlerimi yaparken zorlanıyor muyum, sindirim sorunları yaşıyor muyum, sosyallikten kaçıyor ve insanlara karşı tahammülsüz hissediyor muyum” gibi soruların ruhsal problemlerin ipuçlarını ele verebileceğini söyledi.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 12:09

Psikolojik problemlerin genellikle sosyal, mesleki veya diğer önemli faaliyetlerde güçlüklerle kendini gösterdiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Merve Tokgöz, "Yapılan araştırmalar kovid-19 pandemisi ile birlikte tükenmişlik, depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğunun ciddi oranda artış gösterdiğini gösteriyor. 2021 yılı şubat ayında yapılan bir ankete göre, her 5 yetişkinden 1'i ruhsal sağlıklarının geçen yıl içinde kötüleştiğini bildirdi" dedi. Ruh sağlığı beden sağlığından ayrı düşünülemeyeceğini işaret eden Tokgöz, "Ruhsal, fiziksel ve sosyal işlevsellik birbirine bağlıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ruh sağlığı bireyin kendi yeteneklerinin farkına vardığı, yaşamın normal gerginlikleriyle başa çıkabildiği, üretken ve verimli bir şekilde çalışabildiği ve içinde yaşadığı topluma katkıda bulunabildiği bir iyilik halidir" diye konuştu. TÜKENMİŞLİK SENDROMUNDA ARTIŞ YAŞANDI Kovid-19 ile birlikte tükenmişlik, depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğunun ciddi oranda artış gösterdiğine dikkat çeken Tokgöz, şu bilgileri paylaştı: "Psikolojik problemler genellikle sosyal, mesleki veya diğer önemli faaliyetlerde belirgin güçlüklerle kendini gösterir. 2021 yılının şubat ayında yapılan bir ankete göre, her 5 yetişkinden 1'i ruhsal sağlıklarının geçen yıl içinde kötüleştiğini bildirdi. Kaiser Aile Vakfı'na göre, ABD'deki her 10 yetişkinden 4'ü pandemi sırasında anksiyete veya depresif bozukluk belirtileri gösterdi. Haziran 2020'de 5 bin 412 Amerikalıyla yapılan bir ankette, yanıt verenlerin yüzde 41'i anksiyete bozukluğu veya depresif bozukluk semptomları, yüzde 31'i travma semptomları ve stresle ilişkili bozukluk dahil olmak üzere en az bir olumsuz ruhsal veya davranışsal sağlık problemi bildirdi."

KOVID-19 TANISI BİREYLERDE DEPRESYONU TETİKLEYEBİLİR Türkiye'de kovid-19 tanısı almış bireylerin yüzde 34.9'unun yüksek düzey anksiyete belirtisi gösterirken, yüzde 42'sinin yüksek düzey depresyon belirtileri gösterdiğini söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Tokgöz, "Pek çok ülkede yapılan çalışmalar depresyon ve anksiyetenin kovid-19 tanısı almış bireylerde bir arada görüldüğünü ancak depresyonun anksiyeteye kıyasla daha yüksek bir oranda seyrettiğine işaret ediyor. Hollanda'daki bir araştırmada ise 2020 yılında görülen ruhsal sorun yaşayan birey sayısının bir önceki yıla göre yüzde 30 ila yüzde 60 artış gösterdiği ifade edilmektedir" diye konuştu. UYKU VE KİLO SORUNLARI ARTTI Sıkıntı ve stresin hayatın bir gerçeği olduğunu ve bizi şaşırtan zor zamanların hep olacağını vurgulayan Tokgöz, "Kovid-19'dan öğrendiğimiz, hiç kimsenin olumsuzluklardan tamamen korunamayacağıdır. Araştırmalar bize psikolojik dayanıklılığın öğrenilebilir bir beceri olduğunu gösteriyor. Bu, hayatımızın geri kalanında zihinsel ve fiziksel sağlığımızı koruyabilecek yaşam boyu süren becerilerden biri ve hepimiz onu geliştirmek için adımlar atabiliriz. Pandemide gözlemlenen en önemli değişikliklerinden bazıları uyku düzenlerinin bozulması, kilo değişiklikleri ve artan alkol, sigara, madde kullanımı olmuştur. Özellikle Z kuşağı yetişkinleri arasında (18-24 yaşındakiler) uyku düzensizlikleri (yüzde 31) ve kilo değişiklikleri (yüzde 28) en yaygın belirtilerden ikisidir" ifadelerini kullandı. 10 SORUDA RUHSAL SAĞLIĞINIZI GÖZDEN GEÇİRİN Kendi psikolojimizi değerlendirmemizin ve yaşadıklarımızın etkilerini fark etmememizin oldukça önemli olduğunu belirten Uzm. Klnk. Psk. Tokgöz, ruhsal sağlığımızı gözden geçirmemize yardımcı olabilecek soruları şöyle sıraladı: "Uyku düzeninizde değişiklik var mı? Uyku ve ruhsal sağlık el ele gider. Ruhsal bir sağlık sorunu yaşıyorsanız uyku süreniz artabilir veya tam tersi şekilde yerini uykusuz gecelere bırakabilir. İnsanların büyük çoğunluğu 7-9 saat arası dinlenilmiş bir uykuya ihtiyaç duyar. Yaşın ilerlemesi ile birlikte uyku ihtiyacı azalır. Araştırmalar, uyku yoksunluğunun olumsuz düşünmeye yol açabileceğini ve sizi duygusal olarak daha savunmasız bırakabileceğini gösteriyor. "Normalden daha fazla veya daha az yemek yiyor musunuz? Stres ve duygusal sıkıntı bazı insanların aşırı yemesine neden olur. Bazıları da iştahlarını tamamen kaybeder. Biraz daha ince bir belden hoşlansanız bile, iştahınızdaki veya kilonuzdaki değişiklikleri göz ardı etmeyin. "Günlük işlerinizi yaparken zorlanıyor musunuz? Depresyon, kaygı gibi ruhsal problemler kişinin günlük aktivitelerini eskisi gibi yapamamasına sebep olabilir. Okula gitmek, işe gitmek, yemek yapmak, temizlik yapmak gibi görevleri yerine getirmekte olağandışı bir düşüş yaşarlar.