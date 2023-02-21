Uzmanı uyardı! Depremi yaşayanlara kurmamanız gereken o cümle!

Çocukların deprem gibi travmatik yaşam olaylarında her yaş grubunda farklı tepkiler verdiğini ifade eden Koçak, " Çocuklar depremle ilgili soruların cevaplarını hayal güçlerini kullanarak arar. Bu nedenle çocuğun sorduğu hiçbir soru geçiştirilmemeli ve fazla detaylandırmadan yaşına uygun dürüst cevaplar verilerek olayı doğru anlamlandırmasına yardımcı olunmalıdır. Ebeveyn panik içerisindeyse çocuklardan sakin olmaları beklenmemelidir. Çocuğu deprem ve enkaz görüntülerden uzak tutmaya dikkat edin. En çok duymak ve hissetmek istedikleri şey, güvende olduklarını bilmektir. Güvende ve birlikte olduğunuzu sık sık ifade edin. Yakın temasta bulunun. Sarılmak, öpmek güven duygusunu artırır. Daha fazla zaman geçirin ve oyuna yer açın" dedi.



Uzm. Psikolog Koçak, bu süreçte çocuklarda ebeveynle uyuma isteği, yalnızlıktan korkma, okula gitmek istememe, alt ıslatma, parmak emme, sürekli deprem konusunu açma ve konuşma gibi tepkilerin oluşabileceğini söyleyerek, ebeveynlere; "Unutmayalım ki normal olmayan bir durum yaşıyoruz ve kayıplarımız var. Dolayısıyla yaşanan tüm bu belirtiler yaşanılan olayla baş edebilme çabalarının sonucudur. Bunların çok doğal ama geçici tepkiler olduğunu unutmayın. İlk haftalarda yoğunluğu değişerek sürebilecek olan bu tepkilerin zamanla azalması beklenir. Şikâyetlerin azalmadığını ve çocuğun gündelik yaşantısını etkilemeye başladığını, kendisine ya da başka birine zarar verme fikirlerinin oluştuğunu gözlemlerseniz bir ruh sağlığı uzmanından destek almaktan çekinmeyin" önerisinde bulundu.