Uzmanından uyarı! İç engelleri ortadan kaldırmanın yolları

2.İç Engel: Psikolojik ya da biyolojik yetersizliklerimiz, özgüven eksikliği, mükemmeliyetçilik, risk almaktan çekinme, içimizi kemiren kaygılar veya hata yapma korkusu gibi korkularla baş edememe gibi harekete geçmemizi önleyen, tamamen kişinin kendi iç dünyasında oluşan faktörlerdir. İç engellerimizi ancak kendi iç motivasyonumuzu güçlendirerek aşabiliriz. Bu da irademizi ne kadar kullanabildiğimize bağlıdır.

EYLEMSİZLİK:

Hayatınızın bir noktasında kendinizi bunalmış, hoşnutsuz, tatminsiz hissediyorsanız bu çoğu zaman; hayatınızda bir sorun olduğunu değil, en önemli ihtiyaçlarımızdan biri olan "keşfetme ihtiyacı"nın karşılanmadığı anlamına gelir. Keşif de ancak konfor alanımızdan uzaklaşmak ile mümkündür. Kendimizi en rahat hissettiğimiz alandan bilinmez ve kontrol edemediğimiz yeni bir alana adım atmak da hiç kolay değildir. Burada başka hiçbir canlıda olmayan bir içsel yetiyi ortaya koymamız gerekir: İrade. Değişim ancak iradesini kullanmaya başlayan insanlar için mümkündür.

NE İSTEDİĞİNİ BİLMEMEK:

Siz farkında olmasanız da hücreleriniz, saçlarınız, tırnaklarınız, vücudunuzdaki her şey, süreç içinde değişiyor, gelişiyor ve yenileniyor değişiyor! Bunun gibi, ruhunuz da değişmek, gelişmek ve yenilenmek istiyor. Değişim için ilk yapmanız gereken şey; ne yönde değişmek istediğinizi, kendi istek ve ihtiyaçlarınızın ne olduğunu anlamak.

HEDEFE UYGUN YÖNTEM BELİRLEYEMEMEK:

Bazen ne istediğinizi çok iyi bildiğiniz ve harekete hazır olduğunuz halde hedefinizi gerçekleştirmek için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Yol yordam bilmemek de bizi o ilk duruma, "eylemsizlik'' sürükleyeceği için bir bilene danışabilir veya konu ile ilgili rehber yayınları takip edebiliriz. İnternet bunun için zengin bir kaynaktır.