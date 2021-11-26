Uzmanlar açıkladı: Bu şekilde uyumak depresyona neden olabilir

Hava akışındaki tıkanıklık genellikle uyku sırasında boğazın arkasındaki (üst solunum yolu) ve dildeki yumuşak dokuların çökmesinden kaynaklanır. Araştırmacılar, uyku apnesinin tehlikeli yansımaları olabileceğini bulmuşlardır. Hangi uyku pozisyonunun bu durumu daha da kötüleştirdiğinin farkında olarak bu konuda neler yapabileceğinizi keşfedebilirsiniz.

UYKU APNESİ GÜNDÜZ YORGUNLUĞUNA NEDEN OLABİLİR

Horlamadan, nefesinizin kesilmesinden uyanırsanız veya gecenin bir yarısında kendinizi nefes nefese bulursanız, uyku apneniz olabilir. Suudi merkezli havayolu pilotlarını inceleyen çalışma, "bu yüksek riskli meslekte çalışanlar için taramanın dikkate alınması gerektiğini" belirledi. Yorgunluk, depresyon ve uykusuzluk uyku apnesinin ikincil sonuçları olabilir. Erken değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Harvard Health , "Obstrüktif uyku apneniz varsa, uyku sırasında boğazınızdaki dokular gevşer, solunum yolunuzu periyodik olarak tıkayarak uykuyu bozan solunum kesintilerine neden olur" açıklamasında bulundu.

UYKU APNESİ UYKUSUZLUĞA NEDEN OLABİLİR

Çalışmanın yazarları, "Katılımcıların üçte birinde uykuyu başlatma veya sürdürmede bazı sorunlar (uykusuzluk), %33'ü yorgunluk ve halsizlik, %35.9'u depresyon, %23.1'i gündüzleri aşırı uykuluydu" diyor. Uykuya dalabilseniz bile, apne sizi uyandırabilir ve tekrar uykuya dalmayı zorlaştırabilir.