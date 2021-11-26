Uzmanlar açıkladı: Bu şekilde uyumak depresyona neden olabilir

Hava akışındaki tıkanıklık genellikle uyku sırasında boğazın arkasındaki (üst solunum yolu) ve dildeki yumuşak dokuların çökmesinden kaynaklanır. Araştırmacılar, uyku apnesinin tehlikeli yansımaları olabileceğini bulmuşlardır. Hangi uyku pozisyonunun bu durumu daha da kötüleştirdiğinin farkında olarak bu konuda neler yapabileceğinizi keşfedebilirsiniz.
UYKU APNESİ GÜNDÜZ YORGUNLUĞUNA NEDEN OLABİLİR
Horlamadan, nefesinizin kesilmesinden uyanırsanız veya gecenin bir yarısında kendinizi nefes nefese bulursanız, uyku apneniz olabilir. Suudi merkezli havayolu pilotlarını inceleyen çalışma, "bu yüksek riskli meslekte çalışanlar için taramanın dikkate alınması gerektiğini" belirledi. Yorgunluk, depresyon ve uykusuzluk uyku apnesinin ikincil sonuçları olabilir. Erken değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Harvard Health , "Obstrüktif uyku apneniz varsa, uyku sırasında boğazınızdaki dokular gevşer, solunum yolunuzu periyodik olarak tıkayarak uykuyu bozan solunum kesintilerine neden olur" açıklamasında bulundu.
UYKU APNESİ UYKUSUZLUĞA NEDEN OLABİLİR
Çalışmanın yazarları, "Katılımcıların üçte birinde uykuyu başlatma veya sürdürmede bazı sorunlar (uykusuzluk), %33'ü yorgunluk ve halsizlik, %35.9'u depresyon, %23.1'i gündüzleri aşırı uykuluydu" diyor. Uykuya dalabilseniz bile, apne sizi uyandırabilir ve tekrar uykuya dalmayı zorlaştırabilir.
UYKU APNESİ DEPRESYONA NEDEN OLABİLİR
Araştırmanın sonucunda uzmanlar, depresyona dikkat çekti. Bilim insanları, "Uyku apnesi hastalarının sağlığı bozulur ve psikososyal sağlıkları ve günlük performansları da düşer. Rahatsız edici uyku, zayıf konsantrasyona, duygudurum sorunlarına, kaygıya neden olabilir ve sonuç olarak majör depresif bozukluk ortaya çıkabilir" açıklamasında bulundu.
UYKU APNESİ KALP SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR
Mayo Clinic , "Uyku apnesi sırasında kan oksijen seviyelerinde meydana gelen ani düşüşler kan basıncını yükseltir ve kardiyovasküler sistemi zorlar. Obstrüktif uyku apnesine sahip olmak yüksek tansiyon (hipertansiyon) riskinizi artırır" diyor. Obstrüktif uyku apnesi, tekrarlayan kalp krizi, felç ve atriyal fibrilasyon gibi anormal kalp atışları riskinizi de artırabilir. Kalp hastalığınız varsa, birden fazla düşük kan oksijeni (hipoksi veya hipoksemi) atakları düzensiz kalp atışından ani ölüme neden olabilir.
UYKU APNENİZ VARSA UYUMANIN EN İYİ YOLU