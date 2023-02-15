Uzmanlar açıkladı: Depremin psikolojik izleri bu yöntemlerle silinebilir!

"Çocuklar için bu tür felaketlerin ruhsal etkileri daha şiddetli ve uzun süreli travmatik etkilere neden olabilir. Çocuklar duruma anlam vermekte, anlamlandırmakta erişkinlere göre daha fazla güçlük çekerler. Korku ve çaresizlik hisleri daha derin olabilir. Felaketin yıkıcı etkilerinin geçtiği aylar sonrasındaki dönemlerde bile travmatik ruhsal belirtiler gösterebilirler. Örneğin; tuvalet eğitimi, becerisini kazanmış 6-7 yaşlarındaki bir çocuğun tekrar altına kaçırmaya başlaması gibi. Sinirlilik, öfke ve ağlama nöbetleri, ani irkilme, uyku sorunları gibi belirtiler gösterebilirler."

UMUTSUZLUĞU GİDERMEK ÖNEMLİDİR



Uz. Dr. Özdemir, deprem ve benzeri felaketlerin ruhsal etkilerinin ilaç tedavisi ve psikoterapi ile tedavi edilebileceğini söyledi. Özdemir; "Deprem ve benzeri felaketlerin ruhsal etkileri; travma sonrası stres bozukluğu, depresyon gibi ruhsal rahatsızlıklara neden olabilir. Deprem anını yeniden yaşıyormuş gibi tekrar tekrar hatırlama, ani irkilmeler, korku, kaygı ve endişe, uykusuzluk, kabus görme, moralsizlik, keyifsizlik, yalnızlık, umutsuzluk, çaresizlik hissi gibi duygu, düşünce ve davranışları olabilir. Bu rahatsızlıkların tedavileri ilaç tedavisi ve psikoterapi ile mümkündür. Deprem ve benzeri felaketi yaşamış bir bireye yapılması gereken en önemli şey; anlaşıldığını, yalnız olmadığını, çaresiz olmadığını samimi bir şekilde hissettirmektir. Kendisini güvende hissettirmek önemlidir. Umutsuzluğunu gidermek önemlidir. Sosyal destek önemlidir" ifadelerini kullandı.