Uzmanlardan açıklama geldi! "Afetin psikolojik yansımaları..."

Literatürden farklı pratiklerin gelişebileceğine işaret eden Bulut, "Klasik travma kitaplarında ilk bir aydan sonra yavaş yavaş semptomların çözüldüğü, insanların yavaş yavaş kendilerine geldiği, hayatı değerlendirdikleri ve az sayıda insanda kronik travma gelişebileceği ifade edilir. Fakat bizim burada yaşadığımız olay, insanoğlunun şimdiye kadar yaşadığı en büyük travmalardan bir tanesi, basit bir deprem değil. İnsanların zamana ihtiyacı var." diye konuştu.

Prof. Dr. Bulut, "Travmanın derinliği herkes için çok farklı. Yaşanan olayın derinliği, hakikaten insanın anlaması ve algılamasının çok ötesinde." dedi.

Prof. Dr. Bulut, yakınlarının, depremzedelerin yaşadığı acıları inkar etmemeleri ve yaşama dönme konusunda ısrarcı olmamaları gerektiğinin altını çizerek, "Depremzedelere, 'İyileşeceksin, iyi olacaksın, kalkacaksın, gideceksin' gibi yaklaşımlardan ziyade herkesin bir iyileşme hızı var, herkesin farklı ihtiyaçları olacak, bunun bilincinde olmamız gerek. Bunlar zaman içerisinde olgunlaşacak, iyileşme sürecinde herkes kendi yolunu bulacak." ifadelerini kullandı.

"ENDİŞELENMEK YERİNE BİR AFET PLANI YAPILABİLİR"

Depremzedelerin her seviyede farklı bir ruh halinde ve ihtiyaçta olabileceklerini vurgulayan Bulut, "İlk etapta şoku atlatmalarına izin verilmeli. İkinci etapta yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlar karşılanmalı. Daha sonra kendilerini ifade etmelerine müsaade edilmeli. Bu acının içinde bir sürü kayıp var, aşama aşama ihtiyaçları karşılanmalı ve bu vaade güvenmeli." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Bulut, depremden etkilenmeyen fakat olası bir deprem karşısında ne yapacağı konusunda endişeleri olanlara da şu tavsiyelerde bulundu:

"Endişelenmek yerine bir afet planı yapılabilir. Mesela aile arasında konuşulsun. 'Böyle bir şey olduğunda ne yapacağız? Kimler nereye gidecek? Nerede buluşacağız? Küçük çocuğu sen al, büyük çocuğu ben alayım.' gibi. Evdeki güvenli ve tehlikeli alanlar belirlensin. Olası bir afet durumunda kime, nereye danışılmalı, bunlar çocuklara öğretilsin."