Yeni yıldaki hedeflerinize dikkat!

Hedef belirleme sürecinin olumlu sonuçları olacağını ve kişiye farkındalık kazandıracağını ifade eden Psikolog Seray Yüzbaşıoğlu, "Yeni yeni normalleşmeye başlandığımız bu süreçte küresel anlamda bir salgınla baş etmeye çalışmaktayız. Her güne sanki yeni bir başlangıç olacakmışçasına pozitif başlamak ve her güne şans vermek insan psikolojisine olumlu yönde etki edecektir" diye konuştu.

HAYATINIZDAN OLUMSUZ KELİMELERİ ÇIKARIN

Kişinin hayatından olumsuz kelimeleri çıkarmasının önemli bir motivasyon kaynağı olacağını belirten Yüzbaşıoğlu, "Yapamam, başaramam, mümkün değil," yerine "başarabilirim, yapabilirim, mümkün," gibi kelimeler kullanmaya özen göstermeye çalışmak hayata daha farklı bakmamıza yardımcı olacak hem de motivasyon sürecimize destek sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.