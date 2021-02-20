Rüya tabirleri pek çok kişi tarafından gerçekçiliğine inanılan ve gün içerisinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alır. Rüyada ayakkabı görmek tabiri de hemen her gün araştırılıyor. Bu noktada tabircilerin yaptığı açıklamaların başında ise rüyanın görülüş şeklinde göre değişiklik göstereceğidir. Örnek vermek gerekirse, rüyada ayakkabı görmek kazancın artmasına ve rahatlığa delalet ederken, eskimiş ve kötü bir ayakkabı görmek ise bu tabirin tam tersine işaret eder. Bu nedenden dolayı rüyanın görülüş şekli tabir açısından oldukça önemlidir. Haberimizin içerisinde rüyada ayakkabı görmek, giymek, çalmak, kaybetmek gibi tabirlerin anlamlarını bulabilirsiniz…

RÜYADA AYAKKABI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ayakkabı görmek tabiri, görüldüğü şekle göre değişkenlik göstermekle birlikte, genellikle menfaate ve kazanca işaret eder. Ancak rüyada eski püskü ve kötü bir ayakkabı görmek bu tabirin tam tersine işaret eder.

RÜYADA AYAĞINDAKİ AYAKKABININ TEKİNİN ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Rüyada ayakkabının ayağınızdan çıktığını görmeniz, kardeşlerinizle kavga edebileceğine işaret.

RÜYADA BİRDEN FAZLA AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada birden fazla ayakkabı görmek genellikle devlet kapısının önünüze açılacağına ve hayırlara işaret eder.

RÜYADA AYAKKABI BAĞLAMAK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Rüyada ayakkabı bağladığını görmek, rüya sahibinin işlerinin açılacağına ve işinde yükselişe geçeceğine işaret eder.

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RÜYADA AYAKKABI GİYDİĞİNİ GÖRMEK

Rüya sahibinin yeni bir hayata başlayacağına ve yeni bir sayfa açacağına işaret eder. Rüya sahibinin hayatında şaşırtıcı gelişmeler olacağına işaret eder.

RÜYADA KIRMIZI AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada kırmızı ayakkabı gören bir kişinin, bir iş için veya özel hayatında bir yolculuğa çıkacağına delalet eder.

RÜYADA AYAKKABI BAĞCIĞI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin iş ortamında başarılı olduğuna ve daha da başarılı olacağına işaret eder.

RÜYADA AYAKKABI ÇALINDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin evine hırsız girebileceğine veya değerli bir eşyasının çalınacağına işaret eder.

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RÜYADA PEMBE AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada pembe ayakkabı görmek, geleceğe umutla bakmak için içinde bulunulan koşulların olumlu sinyaller vereceğini, kişinin bundan sonrasında hiçbir şeyden korkmadan ve tüm riskleri göze alarak ilerleyeceğine, doğru hamleleri yapmak için zamanın geldiğine inanan rüya sahibinin iş yatırımları yapacağına ya da iş değişikliğine gideceğine alamettir. Özellikle bekar kimseler ya da uzun süredir yalnız kalmayı tercih edenler için bu kararlarından vazgeçmelerine neden olacak çok asil ve yüce gönüllü bir kimse ile aşk yaşayacaklarını müjdeler.

RÜYADA AYAKKABI DÜKKÂNI GÖRMEK

Rüyasında ayakkabı dükkanı gören kimse kötü bir döneme gireceğine, aklında olan işlerin, kalbinde olan duyguların ve hayatında olan kimselerin kişiye üzüntü vereceğine ve bu durum karşısında sağlam durarak zor günleri geçirmesi gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA SİYAH AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada siyah ayakkabı görmek, beklenilmeyen, huzurunuzu kaçıran olaylarla karşılaşmaya yorulur. Rüya gören kişinin canının sıkılmasına, keyfinin kaçmasına ve moralinin bozulmasına neden olacak bazı olayların gerçekleşmesine, kişinin zorlu günler yaşayacağına işaret eder. Maddi ve manevi olarak sıkıntıya düşmeye, kötü günler geçirmeye, darda kalmaya ve yokluğa düşmeye alamet eder.

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RÜYADA YENİ AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada yeni ayakkabı görmek, rüya sahibinin yıl içinde yaşadığı iş yorgunluğundan ve stresinde kurtulmak için kafa dinleyeceği bir yere gitmeyi planladığına işaret eder. Rüya sahibi cennet gibi bir yere gidecek, kafasını dinlemek ve yorgunluk atmak bir yana, gittiği mekânın güzelliği ve huzuru sayesinde, geçici de olsa en büyük dertlerini, üzüntülerini ve acılarını unutacak demektir. Rüyada yeni ayakkabı aynı zamanda hayır bulmaya ve yeni kısmetlere kavuşmaya delalet eder.