Kuşlar, hayatta gittiğimiz yönü ve gökyüzünde yüksek uçmalarına bağlı olan manevi gücü temsil eder. Bu hayvanlar, gelecek harika şeylerin bir işareti olabilir ve hayal gücü, mutluluk, ruh, doğa ve madde önerebilir.

Kuşların tarihine bakarsak, eski zamanlarda belirli bir kuşu görmenin farklı bir sembolik anlamı bulunuyor. Kuşları olumsuz bir şekilde hayal etmek, hayatınızdaki konuların zora girdiğini, stres altında yaşadığınız anlamına gelebilir. Ayrıca kuşlar, size gelme ihtimali yüksek bir haberi veya büyük bir hırsı sembolize edebilir.

RÜYADA MAVİ KUŞ GÖRMEK

Sevgi ve dürüstlüğün sizinle olacağını ve görevinize adanmış olmanızı sembolize eder. Aynı zamanda barışı ve nezaketi temsil edebilir.

MENEKŞE/ MOR KUŞLAR

Meditasyon ve ayrıca hayattaki hayal gücü ile bağlantılıdır. Ayrıca başkalarına göstermeniz gereken niteliklere sahip olduğunuzu da yansıtır.

KIRMIZI KUŞLAR

Enerjinizi istikrara yönlendireceğiniz anlamına geliyor.

SARI KUŞLAR

Eğlenceli zamanlar yaşayacağınız anlamına gelmesinin yanı sıra ilerleyen dönemlerde güç ve zeka ile karşılaşacağınız anlamına gelebilir.

YEŞİL KUŞLAR

Denge ve iletişimi yakalayacağınız anlamına gelir. Yeşil kuşlar aynı zamanda sakinliği ve yaşam sevgisini de çağrıştırır.

TURUNCU KUŞLAR

Yaratıcı akışı yakalayarak hayatta mutlu olabileceğiniz anlamına gelir.

ÇOK RENKLİ KUŞLAR

Kaygısız bir yaşam, mutluluk ve neşeyi sembolize eder.

SİYAH KUŞLAR

Kendinizi veya bir başkasını büyütmeye çalıştığınız anlamına gelir.