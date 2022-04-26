8 saniyede tüm elektriklenmeyi bitiriyor! Saçlarınızı ipek gibi yapan frambuaz sirkesi

Saçların yıpranması, hacimsizleşmesi, dökülmesi gibi sorunlarla uğraşıyorsanız frambuaz sirkesi sizin için en etkili yöntemlerden biri olabilir. Doğal bir yöntem olan bu sirkenin kullanımı aslında son günlerde oldukça revaçta.

Frambuaz sirkesi, meyvenin sirkeleştirilmesi sayesinde elde ediliyor ve adeta hem doğal hem de mucizevi bir etki gösterdiğine dair birçok geri dönüş alıyor. Yıpranmış saçlarınızı eski haline getirebilme gücüne sahip olan bu sirkeyi kullanırken ise birkaç bilgiye sahip olmanın önemli faydaları bulunuyor. Öncelikle seçtiğiniz frambuaz sirkesinin organik olmasına dikkat etmeniz önemli. Böylece ürünün tüm doğal etkilerini çok daha iyi görebilirsiniz. Frambuaz sirkesinin ilk etkilerinden biri ise saçlarınızı dış faktörler nedeniyle cansızlaşmasına karsı korumasıdır.





Frambuaz sirkesinin bildiğimiz sirkelerden ne büyük farkı ise kokusu. Oldukça hoş bir kokuya sahip olan bu sirke, uygulama esnasında da saçlarınızda oldukça seveceğiniz bir koku bırakır. Ayrıca kendiniz de hazırlayabileceğiniz bu sirke, tonik olarak düzenli kullanımda, kaşıntı, yağlanma, saç derisinde ortaya çıkan kepeklenme ve tahriş gibi sorunları da ortadan kaldırabilir. Üstelik saçların ellektriklenmesininde çok hızlı bir şekilde önüne geçiyor.

İŞTE FRAMBUAZ SİRKESİ TARİFİ





4 bardak taze frambuaz

1 litre su

Yeterli büyüklükte bir kavanoza 1 litre suyu dökün ve dört bardak taze frambuazı ekleyin.

Kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatın ve iyice sabitleyin. Bunun için lastik kullanabilirsiniz.

1 gece bekletin ve ardından süzüp posasını atın.

Aynı işlemi bir önceki adımda elde ettiğiniz sıvı ve yine dört bardak frambuazla tekrarlayın ve bütün bir gece bekletin.

Güneş görmeyen ve karanlık bir ortamda yaklaşık 1,5 ay kadar bekletin. İlk zamanlarda gün aşırı, ardından haftada bir kez tahta bir kaşıkla karıştırın.

Frambuazlar dibe çökene kadar karıştırma işlemine devam edin. Yeterince karıştırdıktan sonra süzün ve saç diplerinize püskürtebileceğiniz bir şişede sirkeyi saklayın.

Temiz ve ıslak saça masaj yaparak uygulayacağınız frambuazlı sirke tonik olarak kullanılabilir.