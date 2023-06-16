Bu modelle her an denizden çıkmış gibi! Plaj dalgalarıyla saçlarınızda yeni bir esinti...

Denizden sonra ortaya çıkan o hafif dalgaların doğal duruşunu, günlük yaşamın birçok anında kullanmak için basit birkaç yöntem sayesinde istediğiniz o görünümü elde edebilirsiniz.
Doğal dalgaları ile denizden yeni çıkmış havalı saçlara sahip olmak, muhteşem görünümleriyle bütün yazı en tarz görünümle yaşayabilirsiniz. Deniz, güneş ve kum derdi olmadan saçlarda en iyi etkiyi oluşturmak için birkaç yöntem deneyebilirsiniz. İşte plaj dalgası yapabilmenin püf noktaları…
TEMİZ SAÇA UYGULAYIN
Öncelikle saçlarınızı yıkayarak en temiz haline kavuşturmak, büyük önem taşıyor. Hacim verici bir şampuan ve saç kremi kullanarak saçlarınızda ağırlık oluşmasını engelleyen ilk adımı atabilirsiniz. Ardından bol su ile durulayın.
DENİZ TUZU SPREYİ
Saçlarınızı yıkadıktan sonra deniz tuzu spreyini saçlarınızı sıkın. Fakat bu aşamada bu spreyin saç diplerinize gelmediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Saçınızı kıvırma yöntemi deneyerek hafifçe tokalayın ve kurumasını bekleyin. Fakat vaktiniz yoksa saçlarınızı kurutabilirsiniz.
SAÇ KÖPÜĞÜ DENEYİN
Saçlarınızı yıkadıktan sonra bir havluyla fazla neminden arındırın ve hacim verici köpüğü saçlarınıza uygulayın. Ardından kurutma işlemine geçin. Hafif bir saç spreyi uygulamasıyla dalgaların daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.
Saçınıza ellerinizel masaj yaparak bu aşamada doğal dalgalar oluşturabilirsiniz. Tekrar bir şekillendirme için saçlarınıza hafif bir maşa uygulaması da deneyebilirsiniz.