Bu tarakları hemen bırakın! Saç tellerinizde en büyük hasarı bırakıyor

Saçlar, tarzımızın en belirgin yapılarından biri. Rengi, kesimi gibi faktörlerin yanı sıra saç yapısı da bu etkenler arasında yer alıyor. Fazla incelmiş ve dökülen saçlar, oldukça sinir bozucu olsa da bazı bakım ipuçları, saçlarınızı en canlı ve hacimli formuna kavuşturabilir. İşte en sağlıklı saçlar için izleyebileceğiniz o püf noktaları…
SERT VE YOĞUN KIL YAPISINA SAHİP FIRÇALARI BIRAKIN
Sıkı kıl yapısına sahip fırçalar, saçı daha fazla çekerek daha fazla kırılmaya neden olabilir. Özellikle ıslakken kullanılan bu fırçalar, saçlarınızda daha fazla hasara neden olabilir. Profesyonel saç bakım uzmanı Gina Rivera, saçları yıkadıktan sonra iyi bir ıslak fırça kullanmak önemlidir uyarısında bulunuyor. Kuru saçlarda da kullanılabilen ıslak fırçalar, daha seyrek dişlere sahip taraklar veya fırçalar saç tellerinize daha az dolaşma ve takılma riskini ortadan kaldırarak saçlarınıza zarar verme ihtimalini oldukça düşürür. Sıkı kıl ve diş yapısına sahip fırçalar, ince telli saçlara zarar verebildikleri için kalın telli saçlar için daha uygundur.
SAĞLIK FAKTÖRLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN
Saç seyrelmesi, bir saç bakımı hatasının sonucu değil, aynı zamanda bir sağlık sorunu belirtisi olabilir. Kuaför Andrea Claire, danışanlarının saç dökülmesinden bahsettiğinde, genellikle yeni kullandıkları saç ürünleri, kimyasal ürünler, büyük yaşam değişikliği veya stres, ilaçlar, diyet değişiklikleri ve yaşlanma gibi faktörleri değerlendirmeleri gerektiğini belirtiyor.
Claire aynı zamanda, saç dökülmesinde öncelikle dökülme seviyesinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. American Academy of Dermatologists'e göre günde 50 ve 100 arasında saç teli dökülmesinin tamamen normal olduğunu bildiriyor. Fakat Claire, eğer saç telleriniz arasında parmaklarınızı gezdirdiğinizde 20 ve daha fazlası saç teli geldiğini görüyorsanız, sebebi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.
SAÇLARINIZI GÜN AŞIRI YIKAYIN
Saçlardaki incelme, kırılma ve hacimsizlik sorunlarını çözmek için saç bakım rutininizde bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. En etkili olanlardan biri ise saç yıkama sıklığını değiştirmektir. Her gün saçlarınızı yıkamak yerine aralığa en az bir gün eklemek, doğru bir tercih olacaktır. Ayrıca saç foliküllerini strese sokabilecek yoğun kimyasal içeriğe sahip şampuanlardan kaçınmanız önemlidir. Saç tipinize uygun bir şampuan tercih edin ve özellikle saç kremleri konusunda bu tercihi yaparken şampuan ile tamamlayıcı bir özelliğe sahip olmasına da dikkat edin. Saç tellerini nemlendirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olabilecek ürün tercihlerini yapabilirsiniz.
SICAKLIK SEVİYELERİNİ AZALTIN
Saç düzleştirme, maşa kullanımı gibi işlemler saçlarda sıklıkla hasara neden olan en yaygın sebeplerden biridir. Fakat buradaki konu; saçlarınızı şekillendirmek değil, saç şekillendirme esnasında kullanılan ısı seviyesidir. Saç hasarına neden olabilecek zararlardan kaçınmak için şekillendirme araçlarını kullanırken düşük ısı kullanmaya dikkat edin. Ayrıca ısı veren işlemlere başlamadan önce saçlarınızı ısıdan koruyabilecek çeşitli spreyleri ve yağları da kullanabilirsiniz.