Bu tarakları hemen bırakın! Saç tellerinizde en büyük hasarı bırakıyor

Saçlar, tarzımızın en belirgin yapılarından biri. Rengi, kesimi gibi faktörlerin yanı sıra saç yapısı da bu etkenler arasında yer alıyor. Fazla incelmiş ve dökülen saçlar, oldukça sinir bozucu olsa da bazı bakım ipuçları, saçlarınızı en canlı ve hacimli formuna kavuşturabilir. İşte en sağlıklı saçlar için izleyebileceğiniz o püf noktaları…

SERT VE YOĞUN KIL YAPISINA SAHİP FIRÇALARI BIRAKIN

Sıkı kıl yapısına sahip fırçalar, saçı daha fazla çekerek daha fazla kırılmaya neden olabilir. Özellikle ıslakken kullanılan bu fırçalar, saçlarınızda daha fazla hasara neden olabilir. Profesyonel saç bakım uzmanı Gina Rivera, saçları yıkadıktan sonra iyi bir ıslak fırça kullanmak önemlidir uyarısında bulunuyor. Kuru saçlarda da kullanılabilen ıslak fırçalar, daha seyrek dişlere sahip taraklar veya fırçalar saç tellerinize daha az dolaşma ve takılma riskini ortadan kaldırarak saçlarınıza zarar verme ihtimalini oldukça düşürür. Sıkı kıl ve diş yapısına sahip fırçalar, ince telli saçlara zarar verebildikleri için kalın telli saçlar için daha uygundur.

SAĞLIK FAKTÖRLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

Saç seyrelmesi, bir saç bakımı hatasının sonucu değil, aynı zamanda bir sağlık sorunu belirtisi olabilir. Kuaför Andrea Claire, danışanlarının saç dökülmesinden bahsettiğinde, genellikle yeni kullandıkları saç ürünleri, kimyasal ürünler, büyük yaşam değişikliği veya stres, ilaçlar, diyet değişiklikleri ve yaşlanma gibi faktörleri değerlendirmeleri gerektiğini belirtiyor.

Claire aynı zamanda, saç dökülmesinde öncelikle dökülme seviyesinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. American Academy of Dermatologists'e göre günde 50 ve 100 arasında saç teli dökülmesinin tamamen normal olduğunu bildiriyor. Fakat Claire, eğer saç telleriniz arasında parmaklarınızı gezdirdiğinizde 20 ve daha fazlası saç teli geldiğini görüyorsanız, sebebi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.