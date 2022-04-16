Görenler hayran kalacak! En parlak saçların sırrı mutfağınızda

Dermatolog Dr. Sejal Shah, elma sirkesinin asidik olması nedeniyle saç yapısını düzenleyebileceğini belirtiyor. Çoğu saç ürünün alkali olması nedeniyle pH seviyelerini yükselterek saç ve saç derisinde istenmeyen etkiler oluşturduğunda elma sirkesinin bu sorunu önleyebileceğini gösteriyor.

SAÇ RENGİNİ KORUYOR





Kaybedilen pH'ı geri kazanmaya yardımcı olan elma sirkesi, saç kütikülinde düzelmeler sağlayarak daha pürüzsüz, daha parlak ve daha kontrol edilebilir saçlar sunabilir. Özellikle bazı insanlar, saçlarını boyadıktan sonra kullanılmasını tavsiye ediyor. Bunun sebebi ise saç kütikülündeki yıpranmaları engellemesi sayesinde saç rengini uzun süre korumasını sağlamasıdır.

Dr. Shah, elma sirkesinin aynı zamanda saç derisini de iyileştirmeye yardımcı olabileceğini belirtti. Elma sirkesinin zamanda bir temizleyici olduğunu, bu sayede ölü deri hücrelerinden kurtulmanızı sağlayarak yağ oranını azaltabileceğini dile getirdi. Üstelik anti-inflamatuar (iltihap karşıtı) ve anti-mikrobiyal özellikleri sayesinde çok daha sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

"KULLANIMI SIRASINDA DİKKATLİ OLUNMALI"

Tüm bu yararlarına rağmen, mutfağınızda bulunan elma sirkesini hemen kullanmaya çalışmak, olumsuz bazı etkileri de beraberinde getirebilir. Dr. Shah, aşırı kullanımın saçları kurutarak kırılgan hale getirebileceğini dile getirdi.





Saçlarınızı haftada bir ya da iki elma sirkesi kullanmak, çoğu saç tipi için güvenli bir uygulamadır. Fakat kuru saç yapısına sahipseniz, haftada bir ya da daha az sıklıkta kullanmak daha önemli olacaktır.

Cansız saçlar için ihtiyaç duyduğumuz bakım için ise seyreltilmiş bir elma sirkesi kullanabilirsiniz. Bir sprey şişesine alabileceğiniz bu seyreltilmiş elma sirkesini, düzenli olarak saç yapınıza uygun bir biçimde kullanmak hem doğa hem de en iyi sonuçları almanızı sağlıyor.