Hiçbir ısıya maruz bırakmadan en hacimli saçların sırrı! Mutlaka bu şampuanı kullanın

International Journal of Cosmetic Science'ta yapılan bir araştırmaya göre saçınızı 284 dereceyi aşan bir ısı ayarına sokmak saçın zayıflamasına, uçlarının kırılmasına neden olabilir. Bununla birlikte, ısı olmaması hacimli saçların sonu olmak zorunda değildir.
KURU ŞAMPUAN SAÇA HACİM VERİYOR
Genellikle sprey şeklinde kullanılan kuru şampuanlar, saç derisini canlandırmanın yanı sıra yağı ve teri emerek saçların ağırlaşan görüntüsünü ortadan kaldırıyor. Ayrıca ince telli ve düz saçlı olanlar için kuru şampuan saça hacim kazandırabiliyor.
SAÇ RULOLARI ARADIĞINIZ HACMİ SAĞLIYOR
1960'lardan kalma eski bir güzellik bakımı olan cırt cırtlı ruloları kullanmak, saçınıza tonlarca hacim ve ısı vermek için kesin bir tekniktir. Isı gerektirmeyen ve uygun fiyatlı bu silindir şeklindeki aletler çeşitli şekil ve boyutlarda sunuluyor. Islak, kuru veya nemli saçta kullanılabili . Gevşek, dalgalı bukleler için büyük boyutlu makaralar ve sıkı sarmal kıvırcık saçlar için daha küçük makaralarda olduğu gibi, cırt cırtlı makaralar ayrıca buklelerinizin boyutu üzerinde tam kontrol sağlar. Bu yöntem en iyi hafif nemli saçlarda işe yarar.
Kabarmayı kontrol altında tutmak için saçınıza biraz şekillendirici köpük sürün ve havayla kurumaya bırakın. İşiniz bittiğinde, saçınızı tutamlara ayırın. Bundan sonra, her bir saç bölümünü saç derinize doğru içe doğru bir rulo etrafına sarmaya başlayın. Silindirin saçınızın köküne kadar yuvarlandığından ve daha iyi tutuş için bir klips ve bazı ekstra tel tokalarla sabitlendiğinden emin olun. Tüm kilitler cırt cırtlı makaralarla sabitlenene kadar kafanızda bu şekilde çalışın. Bu yöntemin tek sorunu, saçınızda en az 10 dakika veya bir saate kadar kalmaları gerektiği için zaman alıcı olmasıdır. Kıvrık buklelerinizin şeklini daha iyi korumak için her bir saç bölümüne saç spreyi sıkabilirsiniz. Cırt cırtlı makaraları çıkarma zamanı geldiğinde, çekmek yerine dikkatlice birer birer dışarı kaydırın.
KAFEİN SAÇLARIN DAHA HIZLI VE GÜÇLÜ UZAMASINI SAĞLIYOR
Kafeini içmenin dışında aynı zamanda saçlarınızı da yıkayabileceğiniz bir seçenek haline geliyor. Yaşlandıkça hemen herkesin saç dökülmesi yaşaması ve saçlardaki hacimde kayıplar oluşması normaldir. Zamanla, bazı saç folikülleri saç üretimini durdurması nedeniyle ince saçlar ortaya çıkarak hacim kaybına sebep olabilir. Topikal kafein uygulaması, her ne kadar bunu tamamen engellemese de süreci büyük oranda yavaşlatabilir ve sağlıklı saç uzamasını destekleyebilir.
International Journal of Dermatology'de 2007 yılında yapılan bir araştırma, kafeinin erkek tipi saç dökülmesinden ve saç dökülmesinden sorumlu olan erkek saç köklerindeki bir androjen olan Dihidrotestosteron'un (DHT) etkilerine karşı etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, kafein gibi bir uyarıcı da kadınların saç köklerinde benzer bir saç teşvik edici etkiye sahip, saçların daha hızlı ve daha güçlü büyümesini sağlıyor. Daha dolgun ve kalın saçlara sahip olmak istiyorsanız, saçlarınızı düzenli olarak kafeinle yıkayın veya kafein içeren bir şampuan veya saç kremi kullanın.