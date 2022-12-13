Hiçbir ısıya maruz bırakmadan en hacimli saçların sırrı! Mutlaka bu şampuanı kullanın

Kabarmayı kontrol altında tutmak için saçınıza biraz şekillendirici köpük sürün ve havayla kurumaya bırakın. İşiniz bittiğinde, saçınızı tutamlara ayırın. Bundan sonra, her bir saç bölümünü saç derinize doğru içe doğru bir rulo etrafına sarmaya başlayın. Silindirin saçınızın köküne kadar yuvarlandığından ve daha iyi tutuş için bir klips ve bazı ekstra tel tokalarla sabitlendiğinden emin olun. Tüm kilitler cırt cırtlı makaralarla sabitlenene kadar kafanızda bu şekilde çalışın. Bu yöntemin tek sorunu, saçınızda en az 10 dakika veya bir saate kadar kalmaları gerektiği için zaman alıcı olmasıdır. Kıvrık buklelerinizin şeklini daha iyi korumak için her bir saç bölümüne saç spreyi sıkabilirsiniz. Cırt cırtlı makaraları çıkarma zamanı geldiğinde, çekmek yerine dikkatlice birer birer dışarı kaydırın.

KAFEİN SAÇLARIN DAHA HIZLI VE GÜÇLÜ UZAMASINI SAĞLIYOR Kafeini içmenin dışında aynı zamanda saçlarınızı da yıkayabileceğiniz bir seçenek haline geliyor. Yaşlandıkça hemen herkesin saç dökülmesi yaşaması ve saçlardaki hacimde kayıplar oluşması normaldir. Zamanla, bazı saç folikülleri saç üretimini durdurması nedeniyle ince saçlar ortaya çıkarak hacim kaybına sebep olabilir. Topikal kafein uygulaması, her ne kadar bunu tamamen engellemese de süreci büyük oranda yavaşlatabilir ve sağlıklı saç uzamasını destekleyebilir.