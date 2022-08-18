İpek gibi saçların sırrı bu ayrıntıda! Bu saatte saç serumu kullanırsanız…

Farklı saç dokuları ve saç stillerinin farklı ihtiyaçları bulunur ve sizin için neyin işe yarayacağına karar vermeden önce saçınızın yapısını tespit etmek önemlidir. Uyurken saçınızı mümkün olduğunca korumanıza yardımcı olan birkaç fikri deneyebilirsiniz. İşte o tüyolar…

UYKUDAN ÖNCE SAÇLARINIZI MUTLAKA KURUTUN

Akşam saatlerinde yıkanma alışkanlığınız bulunuyorsa, aklınızda bulundurmanız gereken çok önemli bir ayrıntı bulunuyor. Islak bir saçla uyumayın… Saçlarınız ıslandığında en zayıf haline dönüşür. Bunun sebebi ise; hidrojen bağlarının daha esnek olmasıdır ve bu da saçların esnemeye daha yatkın hale gelerek kırılmayla sonuçlanmasıdır.

Çözüm olarak; yatağa girmeden önce mutlaka saçlarınızı kurutabilirsiniz. Fakat herkes saçlarını her yıkadığında ısı uygulamak istemeyebilir. Isıyı uygulamadan önce mikrofiber saç havluları kullanarak da bu sorunu çözebilirsiniz.