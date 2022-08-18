İpek gibi saçların sırrı bu ayrıntıda! Bu saatte saç serumu kullanırsanız…

Farklı saç dokuları ve saç stillerinin farklı ihtiyaçları bulunur ve sizin için neyin işe yarayacağına karar vermeden önce saçınızın yapısını tespit etmek önemlidir. Uyurken saçınızı mümkün olduğunca korumanıza yardımcı olan birkaç fikri deneyebilirsiniz. İşte o tüyolar…
UYKUDAN ÖNCE SAÇLARINIZI MUTLAKA KURUTUN
Akşam saatlerinde yıkanma alışkanlığınız bulunuyorsa, aklınızda bulundurmanız gereken çok önemli bir ayrıntı bulunuyor. Islak bir saçla uyumayın… Saçlarınız ıslandığında en zayıf haline dönüşür. Bunun sebebi ise; hidrojen bağlarının daha esnek olmasıdır ve bu da saçların esnemeye daha yatkın hale gelerek kırılmayla sonuçlanmasıdır.
Çözüm olarak; yatağa girmeden önce mutlaka saçlarınızı kurutabilirsiniz. Fakat herkes saçlarını her yıkadığında ısı uygulamak istemeyebilir. Isıyı uygulamadan önce mikrofiber saç havluları kullanarak da bu sorunu çözebilirsiniz.
İPEK YASTIK KILIFI KULLANIN
Uyurken saçınızı iyi durumda tutmakta sorun yaşıyorsanız, düşündüğünüzden daha basit bir sorun olabilir. Uzman Dermatolog Dr. Neal Schultz, pamuk veya karışımlı yastık kılıflarının hem cilde hem de saçlara zarar verebilir. En iyi alternatif ipek yastık kılıfıdır. İpeğin pürüzsüz dokusu, saçta kabarmayı engeller ve saçlarınızın yastık kılıfında dolaşmasını ve kırılmasını engelleyerek daha sağlıklı bir saç yapısına sahip olmanızı sağlar.
SAÇLARINIZI BAĞLAMAK YERİNE ÖRÜN
Uyuma esnasında saçlarınızı topuz hale getirmek basit bir yöntem olsa da aslında saç kırılmalarına da zemin hazırlarsanız. Fakat alternatif olarak gece saatlerinde saçlarınızı örerek uyumak, çok daha etkili bir sonuç alınmasını sağlar. Böylece lastiklerin ve sıkılığın ortaya çıkardığı kırılma riskini de en aza indirir. Üstelik gevşek bir örgü, saç uzamasını hızlandırmak için vücudun doğal sürecini tetikleyebilir.
SAÇ SERUMLARINI VE YAĞLARINI GECELERİ KULLANIN
Birçok insan, özellikle güneşe maruz kalmaktan korunmak için gün boyunca saç serumlar ve yağları kullanmaya aşinadır. Saçlar, gün boyunca genellikle birçok zarar verici dış faktörle karşılaşır. Fakat birçok serum ve yağ türü, bu etkilerle savaşabilir.
Gece saatleri, saçların onarım sürecinin en üst düzeye çıkan zaman dilimi olması nedeniyle serumları ve bakım yağlarını da bu saatte kullanmak, en etkili sonucu almanızı sağlayacaktır.