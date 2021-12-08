İpek görünümünde saçlar için yepyeni bir yöntem: Ön Şampuanlama

Nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, şampuanlama öncesi bakım hakkında bilmeniz gereken her şeyi ve en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı okumaya devam edin.

ÖN ŞAMPUANLAMA YAPMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Hepimiz saçlarımızın temiz olmasını istesek de "gıcırtılı temizlik" dediğimiz yoğun kullanım, saçlarımız için çok fazla. Ön şampuanlamanın ana amacı, temizlik rutininiz sırasında saçınızı korumak ve nemli tutmaktır. Ünlü kuaför Ryan Richman , "Bu özellikle kıvırcık, hasarlı veya asi saçları olanlar için faydalıdır " diyor. Şampuanlama, saçınızı tüm doğal yağlarından arındırarak kuru ve kırılgan hale getirebilir. Ön şampuanlama, aşırı temizlemeye karşı bir temel veya koruyucu bariyer görevi görür.

Saçları koruyarak, şampuan öncesi rutin, duşta aşırı kırılmayı önlemeye yardımcı olabilir. Richman ayrıca saçınızı şampuanlamadan önce birbirinden ayıracağını, böylece duştan sonra saçınızı agresif bir şekilde fırçalamanıza gerek kalmayacağını da belirtiyor.

Bir diğer avantajı; şekillendirmeyi 10 kat daha kolay hale getirebilmesidir. Doğal yağların fazla akıtılması saç köklerini açıkta bırakır ve kabarır, ancak bu yağları koruyarak saçınız saç dokusunu, şeklini ve parlaklığını koruyabilir.