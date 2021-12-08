İpek görünümünde saçlar için yepyeni bir yöntem: Ön Şampuanlama

Nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, şampuanlama öncesi bakım hakkında bilmeniz gereken her şeyi ve en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı okumaya devam edin.
ÖN ŞAMPUANLAMA YAPMANIN FAYDALARI NELERDİR?
Hepimiz saçlarımızın temiz olmasını istesek de "gıcırtılı temizlik" dediğimiz yoğun kullanım, saçlarımız için çok fazla. Ön şampuanlamanın ana amacı, temizlik rutininiz sırasında saçınızı korumak ve nemli tutmaktır. Ünlü kuaför Ryan Richman , "Bu özellikle kıvırcık, hasarlı veya asi saçları olanlar için faydalıdır " diyor. Şampuanlama, saçınızı tüm doğal yağlarından arındırarak kuru ve kırılgan hale getirebilir. Ön şampuanlama, aşırı temizlemeye karşı bir temel veya koruyucu bariyer görevi görür.
Saçları koruyarak, şampuan öncesi rutin, duşta aşırı kırılmayı önlemeye yardımcı olabilir. Richman ayrıca saçınızı şampuanlamadan önce birbirinden ayıracağını, böylece duştan sonra saçınızı agresif bir şekilde fırçalamanıza gerek kalmayacağını da belirtiyor.
Bir diğer avantajı; şekillendirmeyi 10 kat daha kolay hale getirebilmesidir. Doğal yağların fazla akıtılması saç köklerini açıkta bırakır ve kabarır, ancak bu yağları koruyarak saçınız saç dokusunu, şeklini ve parlaklığını koruyabilir.
ŞAMPUAN ÖNCESİ BAKIM NASIL YAPILIR?
Bu cevap, bireysel saç hedeflerinize bağlı olacaktır, ancak nihayetinde Richman, ön şampuanlama yapmanın iki kategoriye ayrılabileceğini söylüyor: Arındırıcı ve nemlendirici.
Saç derinizi yenilemek istiyorsanız, arındırıcı bir tedavi, detoksifiye edici saç serumu yardımcı olabilir. Bu durum, özellikle şampuanlar ve saç kremleri çok fazla krem veya yağ bazlı ürün kullanma eğiliminde olduğundan saçınızdaki birikmeyi giderecektir.
Asıl amacınız nemlendirmekse, bitkisel yağlar ve saç maskeleri en büyük yardımcılarınız olacaktır. Richman, temizleme işlemi sırasında saçınızın kurumasını önleyecek hindistan cevizi, argan, zeytin ve hint yağı önerir.
Tedavi süresine gelince, Richman 20 dakikadan uzun olmayan bir arındırıcı şampuanlama öncesi tedaviyi ve yarım saat boyunca nemlendirici formülleri bırakmayı önerir. "Bir şampuanlamadan önce saçlarınızı hazırlamanın faydalarından gerçekten yararlanmak için, şampuan öncesi ürününüzü duşa girmeden önce kuru saça uygulamanızı öneririm" diyor. Ürünü saçınıza dağıttıktan sonra saçınızı bir bone ile sarın. Duştan çıkan ısı ve buhar, saç köklerinize sızmasına ve emilim sürecini hızlandırmasına yardımcı olacaktır. Ardından yıkamaya başlayabilirsiniz.
ÖN ŞAMPUANLAMAYI NE SIKLIKLA YAPMALISINIZ?
Bu sıklık, büyük ölçüde saç tipinize ve hangi şampuan öncesi tedaviyi kullandığınıza bağlıdır. Arındırıcı formüller ayda bir kez ile sınırlandırılmalıdır, ancak nemlendirici maskeler ve kremler istediğiniz sıklıkta rutininize eklenebilir. Ancak Richman, saçınızı aşırı nemlendirebileceğiniz konusunda uyarıyor. "İnce ila orta telli saça sahip kişiler, hacmi azaltabileceğinden muhtemelen günlük ön şampuanlama yapmaya gerek olmadığını göreceklerdir. Her duşta sadece çok kuru veya kıvırcık dokular ön şampuanlama yapmalıdır. Daha ince saçlar her yıkamada değil, birkaç yıkamada bir rutini uygulayabilir. "
YAPMAMAN GEREKEN BİR ŞEY VAR MI?
Ön şampuanlama yaparken Richman, şampuanınızla aynı tür rutini kullanmamanızı önerir. Başka bir deyişle, arındırıcı bir şampuan kullanıyorsanız, muhtemelen arındırıcı bir şampuan öncesi tedaviyi ikiye katlamamalısınız. Silikonlarla parlatılmış süper nemlendirici bir şampuan kullanıyorsanız, kremsi saç maskesinden kaçının.
Cilt bakımı gibi, ön şampuan yapmanın güzelliği de kişiselleştirmesidir. En iyi seçimi bulana kadar farklı uygulama yöntemlerini deneyebilirsiniz.