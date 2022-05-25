Kimyasal boyalardan kurtulma vakti: Saçlarınızı doğal yollarla boyamak artık çok kolay!

Güzelliğinize güzellik katmak istiyorsanız, bunun için birçok seçenek var! Bir kuaföre gitmekten, renkli spreyler kullanmaktan veya saçınız için kutu boya satın almaktan farklı tonlar ve renkler denemek güzel gelsede, bu ürünlerdeki tüm kimyasal bileşenleri saçlarınıza oldukça zarar verecektir. Gelin birlikte doğal yollarla boyama seçeneklerine bir bakalım…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 25.05.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 16:28

Saçımızın güzelliği için birçok kimyasal ürünler kullanırız. Fakat bu kimyasalların fazlasıyla zararlı olduğunu çoğunlukla unutuyoruz. Aynı zamanda saçlarınız yanıyor, kırılıyor ve yıpranıyor. Bu da kötü ve sağlıksız bir görünüm oluşturuyor. Bu kötü görünümden kurtulmak ve daha sağlıklı saçlara sahip olmanız için doğal boyama yollarını sizler için araştırdık.

KINA Saçınızı kırmızıya boyamak için oldukça etkili bir yöntemdir. Saçınıza yaklaşık dört ila altı hafta boyunca canlı bir renk verir. 1/2 su bardağı kına ile 1/4 su bardağı su karıştırılarak 12 saat bekletilir, ardından biraz daha su ilave edilerek uygulanır. Yıkamadan önce iki ila altı saat kadar bekleyin. Sonra güzelce durulayın.