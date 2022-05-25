Kimyasal boyalardan kurtulma vakti: Saçlarınızı doğal yollarla boyamak artık çok kolay!

Saçımızın güzelliği için birçok kimyasal ürünler kullanırız. Fakat bu kimyasalların fazlasıyla zararlı olduğunu çoğunlukla unutuyoruz. Aynı zamanda saçlarınız yanıyor, kırılıyor ve yıpranıyor. Bu da kötü ve sağlıksız bir görünüm oluşturuyor. Bu kötü görünümden kurtulmak ve daha sağlıklı saçlara sahip olmanız için doğal boyama yollarını sizler için araştırdık.
KINA
Saçınızı kırmızıya boyamak için oldukça etkili bir yöntemdir. Saçınıza yaklaşık dört ila altı hafta boyunca canlı bir renk verir. 1/2 su bardağı kına ile 1/4 su bardağı su karıştırılarak 12 saat bekletilir, ardından biraz daha su ilave edilerek uygulanır. Yıkamadan önce iki ila altı saat kadar bekleyin. Sonra güzelce durulayın.
KAHVE
Bir veya iki ton daha koyu saç rengine sahip olmak istiyorsanız harika ve kolay bir seçenektir. Bir fincan koyu kavrulmuş kahveyi demledikten sonra 2 yemek kaşığı kahve ile telvesini ve bir fincan saç kremini karıştırın. Ardından saçlarınıza uygulayın ve yıkamadan önce bir saat bekletin.