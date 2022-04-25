Kullandığınız şampuana dikkat! Tutam tutam saç dökülmesinin asıl sebebiymiş

Her zaman çok popüler olan bu kuru şampuanlar ile ilgili olarak, saç dökülmesine ve incelmesine neden olup olmadığı ilişkili bir konu başlığı ile Güzellik Uzmanı Ghanima Abdullah ve Uzman Dermatolog Dr. Deanne Mraz Robinson, önemli açıklamalarda bulundu. İşte kuru şampuanlar ile ilgili tüm merak edilenler...
KURU ŞAMPUAN SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUR MU?
Kuru şampuan, doğal bir uygulama olarak ara sıra kullanımda, sağlıklı saçlarda herhangi bir dökülme sebebi taşımıyor. Fakat ürünün sık sık kullanmak, saç derisinde birikime neden olduğu saç uzamasını ve gelişimini engelleyebiliyor. Bu nedenle Robinson, saç derisinde birikime neden olabilecek ürünlerden kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor. Bu ürünlerin, "saç köklerini bloke ettiğini" ve gelişimi, hacimli dokusunu engelleyeceğini söylüyor.
Robinson kuru şampuanın yaygın bir dökülme nedeni olduğunu belirtirken, kısa vadede faydalarının çok iyi olsa da yarattığı birikimi temizlemenin ve kafa derisini nefes almasına izin vermek için mutlaka aralıklarla arındırıcı bir şampuan kullanılması gerektiğine de vurgu yapıyor.
Güzellik uzmanı Abdullah, mümkünse kuru şampuanın "ayda bir" gibi aralıklarla kullanılmasının doğru olduğunu dile getiriyor. Haftada bir kaç kez kuru şampuan kullanmanın folikülite ve incelme dahil diğer saç derisi sorunlarına neden olabileceğini söylüyor.
Halihazırda yoğun saç dökülmeleri yaşadığınız ve saç derisinde açılmış noktalar varsa kuru şampuanı kesinlikle saç derinize sıkmamanız konusunda da önemli uyarılarda bulunuyor. Yalnızca saçınızın uzunluğunun ihtiyacı olduğu kadar kullanmanızı ve sınırlı bir kullanımla devam etmeniz gerektiğini dile getiriyor.
"EN FAZLA BİR KEZ"
Saç dökülmeleri zaten yoğun olan birinin "bir yıkama döngüsü arasında en fazla bir kez kuru şampuan" kullanması gerektiğine de vurgu yapıyor.
Genel itibariyle sağlıklı saçlarınız varsa ve kaçınılmaz olarak yaşlanmayla daha fazla öne çıkan saç tellerinin incelmesinden endişe ediyorsanız, arada bir kullandığınız kuru şampuan, saç dökülmelerini tetiklemeyecektir. Fakat zaten dökülme yaşıyorsanız, saç diplerinizde sağlıksız birikimler fark ediyorsanız uzmanlar, kuru şampuan ve benzeri ürünleri kullanımınızı sınırlandırmanız gerektiğini söylüyor.
Üstelik tüm bu ürünleri kullanmadan önce uzman bir dermatologdan görüş almak da hem saç derisi ve saç sağlığınız için hem de istenmeyen sonuçlarla karşılaşma riski bakımından en önemli adım olacaktır.