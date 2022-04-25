Kullandığınız şampuana dikkat! Tutam tutam saç dökülmesinin asıl sebebiymiş

Her zaman çok popüler olan bu kuru şampuanlar ile ilgili olarak, saç dökülmesine ve incelmesine neden olup olmadığı ilişkili bir konu başlığı ile Güzellik Uzmanı Ghanima Abdullah ve Uzman Dermatolog Dr. Deanne Mraz Robinson, önemli açıklamalarda bulundu. İşte kuru şampuanlar ile ilgili tüm merak edilenler...

KURU ŞAMPUAN SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUR MU?

Kuru şampuan, doğal bir uygulama olarak ara sıra kullanımda, sağlıklı saçlarda herhangi bir dökülme sebebi taşımıyor. Fakat ürünün sık sık kullanmak, saç derisinde birikime neden olduğu saç uzamasını ve gelişimini engelleyebiliyor. Bu nedenle Robinson, saç derisinde birikime neden olabilecek ürünlerden kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor. Bu ürünlerin, "saç köklerini bloke ettiğini" ve gelişimi, hacimli dokusunu engelleyeceğini söylüyor.

Robinson kuru şampuanın yaygın bir dökülme nedeni olduğunu belirtirken, kısa vadede faydalarının çok iyi olsa da yarattığı birikimi temizlemenin ve kafa derisini nefes almasına izin vermek için mutlaka aralıklarla arındırıcı bir şampuan kullanılması gerektiğine de vurgu yapıyor.