Mükemmel kıvırcık saçlar için efsane yöntem: Kase yöntemi

İşlem, herhangi bir ısı gerektiren maşa ürünü uygulamadan ve bir kase ılık su ile önce saçınızı normal şekilde yıkamayı vaat ediyor. Bir kase ılık su içerisinde bukleler için özel olarak üretilmiş saç kremini saçlarınıza sürdükten sonra saçınızı kaseye daldırın. Pürüzsüz kıvırcık saçlar oluşturmak için bu işlemi dört kez tekrarlayın.

BU YÖNTEM NASIL İŞE YARIYOR?

Güzellik uzmanı Lizzie Carter şöyle açıklıyor: "Müşterilerimize her zaman kıvırcık ürünleri ıslak saça uygulamalarını tavsiye ederiz. Bunun nedeni, buklelerin ıslak saçta daha iyi bir araya gelmesidir, çünkü saçlar ıslandığında en pürüzsüz hale gelir. Ürünleri ıslak saça uygulamak en yumuşak, kıvrılmayan bukleleri oluşturur."

Kase yöntemi, harika bukle kümeleri oluşturmaya yardımcı olur ve ekstra nemlendirme için saça daha fazla su verir.

Uyguladığınız ürünün bir kısmı işlem sırasında durulanır, ancak bu işlemi kasede 4 kez üst üste tekrar ettiğiniz için bir kısmı saça tekrar uygulanır. Su ayrıca ürünün saça daha iyi emilmesine yardımcı olur ve ekstra nemlendirme sağlar.