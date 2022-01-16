Pürüzsüz ve ipek görünümlü saçların şifresi: Keratin bakımı nedir?

Güzellik alanında ortaya çıkan büyük gelişimler, bilimin de desteğiyle oldukça büyük atılımlra sahne oluyor. Tüm dünyada başarılı bir uygulama olduğu düşünülen keratin, birçok kişinin oldukça dikkatini çeken bir yöntem. Saçlardaki ipeksi dokunuş hissini ve pürüzsüz görünümü veren keratinin sırrı nedir? İşte bunun cevabı…

Keratin, saçlarımızda doğal olarak bulunan ana protein kaynaklarından biri. Yalnızca saçın protein kaynağı değil aynı zamanda diğer proteinlerde keratinin varlığı ile ilişkili olduğu için önemli bir yapıya sahiptir. Saçı korumak ve sağlıklı tutmak için hem dışarıdan hem de içeriden sürekli bir iyileşme sağlar. Güneş, kirlilik ve kimyasallar gibi dış etkenler ise keratinin yapısını bozarak kuru, cansız ve mat saçlara yol açabilir.

Keratin bakımı ise bu noktada devreye girer. Bu bakım sırasında saça yapay olarak keratin takviyesi yapılır. Bu takviye, saçın pürüzsüz, parlak ve ipeksi görünmesini sağlar. Bu nedenle en çok sevilen bakım süreçlerinden biri olan keratin takviyesi, kayıp nedeniyle saçlarda oluşan gözenekli yapıları doldurarak pürüzsüz bir görünüm sağlar. Fakat keratin kaybı nedeniyle yoğun bir gözenekli saçlar, kabarmaya, dolaşmalara ve kırıklara neden olur. Bu nedenle bu bakım, temelde kaybettiğiniz keratini yeniden yerine yerleştirmeyi amaçlar. Keratin, bu noktada süper güce sahip bir saç kremi gibi düşünülebilir.