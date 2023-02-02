Saç bakım uzmanından şaşırtan öneri: “En sağlıklı saçlar az yıkananlardır”

Buna karşılık, kırsal kesimde veya deniz kenarında yaşayan insanların saçlarını sık sık yıkamasının daha normal olduğunu da sözlerine ekledi.

Saç uzmanı, saçınıza saç kremi uyguladığınızda en iyi sonuçları almanız için en iyi ipucunu da açıkladı. Pek çok insanın pahalı saç bakım ürünlerine, makinelere para harcadığını, ancak onları en iyi şekilde kullanmadıklarını belirtti.