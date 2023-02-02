Saç bakım uzmanından şaşırtan öneri: “En sağlıklı saçlar az yıkananlardır”

Stilist, saçınızı yalnızca gerçekten yıkanması gerektiğini düşünüyorsanız yıkamanız gerektiğini ekledi. Yağlı görünmüyor veya yağlı hissetmiyorsanız, o zaman kendi haline bırakmanın çok daha iyi olduğu konusunda Walters, danışanlarını uyardı.
Saçları temiz olsa bile haftanın belirli günlerinde saçlarını yıkayan danışanlarını sık sık gördüğünü açıkladı. The Mirror'a verdiği demeçte, "Saçınızı yıkarken düşünmeniz gereken pek çok faktör var ve en sağlıklı saçlar genellikle en az yıkananlar olduğuna" vurgu yaptı.
İnsanları, belirli yıkama günlerine bağlı kalma ve sadece gerçekten ihtiyaç duyduklarında saçlarını yıkama alışkanlığından vazgeçmeleri gerektiğini söyleyen Walters, yoğun nüfuslu kentsel alanlarda yaşayan kişilerin, kirlilik nedeniyle saçlarını daha sık yıkamaya ihtiyaç duyma ihtimallerinin de yüksek olduğunu belirtti.
Buna karşılık, kırsal kesimde veya deniz kenarında yaşayan insanların saçlarını sık sık yıkamasının daha normal olduğunu da sözlerine ekledi.
Saç uzmanı, saçınıza saç kremi uyguladığınızda en iyi sonuçları almanız için en iyi ipucunu da açıkladı. Pek çok insanın pahalı saç bakım ürünlerine, makinelere para harcadığını, ancak onları en iyi şekilde kullanmadıklarını belirtti.
Saç kremini sırılsıklam ıslak saça uygularsanız sulandırılabileceğini anlatan Walters, insanlara şampuandan sonra ve saç kremi uygulamadan önce iki dakika saçlarını havluyla kurutmalarını tavsiye etti.
Saç kremi uygulandığında, durulamadan önce iki dakika daha bekletilmesi ise bir diğer önerisiydi.