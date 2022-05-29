Saç Onarım Uzmanı Ahmet Çoban'dan kadınlara tavsiyeler: Saç uzamasına yardımcı süper besin

Bazen saçlarınız ile ilgili çok mutsuz olduğunuz sorunlar küçücük ipuçları ile çözülebilir. Bunu düşünerek sizin için, bana en çok gelen beş soruyu ve cevaplarını bir araya getirdim. İşte size sabahları zaman kazandıracak ve saçlarınızla barışmanızı sağlayacak birkaç pratik öneri...

AHMET ÇOBAN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 29.05.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 15:34

- Saçlarımın az ama düzensiz bir dalgası var. Tararsam elektriklenip, kabarıyor ve biçimsiz görünüyor. Ne yapabilirim?

- Dalgalı saçlar doğru kullanıldığı zaman oldukça havalı durur ama gerçekten birkaç minik trik bilmeyi gerektirir. Benim size önerim banyodan sonra hemen tarağa sarılmayın. Önce nazikçe ile kurulayın. Ama klasik havlular yerine mikrofiber olanları tercih edin. Sonra parmaklarınızla kabaca tarayın ve istediğiniz tarafa ayırın. Eğer çok dolaşıyorsa ve parmaklarınızla kolay açamıyorsanız taramadan önce Leave-in Treatment spreylerden faydalanabilirsiniz. Sonra doğal kurumaya bırakın. Eğer biraz kabarıklığı almak istiyorsanız, doğal bir bitki yağından, mesela argan ya da Hindistan cevizi, birkaç damlacık avuç içinizde ısıtıp saçın kabaran bölgelerine az az sürün.

- Saçımın banyodan sonra daha parlak görünmesi için ne yapabilirim?

- Banyodan çıkmadan saçınıza soğuk su ile şok bakım yapın. Ayrıca banyo sonrası fön makinesi kullanıyorsanız son olarak kök kısımlardan soğuk hava ile geçin. Böylece sıcak yüzünden açılan yüzeydeki dokular kapanarak saçlarınızın korunmasına yardımcı olacak, saçınız daha parlak görünecektir.



- Saçlarımın daha az yağlanması için ne yapmalıyım? Kuru şampuan kullanmalı mıyım?

- Bazı kişiler saçlarını çok yağlı zannederler ama aslında saçlarını çok kurutan bir şampuan kullandıkları için saç kökleri savunmasız kalan deriyi korumaya çalışıyordur sadece. Önerim sülfatsız bir şampuana geçmeniz. (SLS ve SLES de sülfatın kendisi kadar kötü üne sahip kardeşleridir unutmayın.) Kuru şampuan hiç sevdiğim bir ürün değil çünkü saçınızı sert kimyasallarla aşırı kurutur ve hasar görmesine neden olur. Ayrıca kalıntıları saç derisini boğar. Eğer ürün nedeni ile kuruma değil de gerçekten çok yağlanma sorununuz varsa Pure Aloe jel gibi saf Aloe Vera'dan yapılmış bir ürün kullanabilirsiniz. Yağlanmayı erteler ve saç köklerini besleyerek güçlenmesine yardımcı olur. Bunu yağlanma ve kaşıntı sorunu olan erkeklere de söylüyorum.

- Saçımın rengi çok çabuk soluyor ve sürekli kuaföre gitmek zorunda kalıyorum. Ne yapabilirim?

- Saçınızın rengi naturel de olsa renk açma işlemi de olsa boya da olsa eğer saçlarınız çok kuruyorsa saç renginiz solar ve matlaşır. Bu nedenle nasıl yüzünüzü kırışmasın diye düzenli olarak nemlendiriyorsanız, saçınıza da aynı özeni gösterin. Kış da olsa yaz da olsa. Size önerim saçınıza da düzenli bakım yapın. Biliyorum yüzünüze bir krem sürmek kadar pratik değil ama elinizi gezdirdiğinizde kuru ve sert bir doku ile karşılaşıyorsanız bakım zamanı çoktan gelmiştir.