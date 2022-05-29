Saç Onarım Uzmanı Ahmet Çoban’dan kadınlara tavsiyeler: Saç uzamasına yardımcı süper besin

- Saçlarımın az ama düzensiz bir dalgası var. Tararsam elektriklenip, kabarıyor ve biçimsiz görünüyor. Ne yapabilirim?
- Dalgalı saçlar doğru kullanıldığı zaman oldukça havalı durur ama gerçekten birkaç minik trik bilmeyi gerektirir. Benim size önerim banyodan sonra hemen tarağa sarılmayın. Önce nazikçe ile kurulayın. Ama klasik havlular yerine mikrofiber olanları tercih edin. Sonra parmaklarınızla kabaca tarayın ve istediğiniz tarafa ayırın. Eğer çok dolaşıyorsa ve parmaklarınızla kolay açamıyorsanız taramadan önce Leave-in Treatment spreylerden faydalanabilirsiniz. Sonra doğal kurumaya bırakın. Eğer biraz kabarıklığı almak istiyorsanız, doğal bir bitki yağından, mesela argan ya da Hindistan cevizi, birkaç damlacık avuç içinizde ısıtıp saçın kabaran bölgelerine az az sürün.
- Saçımın banyodan sonra daha parlak görünmesi için ne yapabilirim?
- Banyodan çıkmadan saçınıza soğuk su ile şok bakım yapın. Ayrıca banyo sonrası fön makinesi kullanıyorsanız son olarak kök kısımlardan soğuk hava ile geçin. Böylece sıcak yüzünden açılan yüzeydeki dokular kapanarak saçlarınızın korunmasına yardımcı olacak, saçınız daha parlak görünecektir.
- Saçlarımın daha az yağlanması için ne yapmalıyım? Kuru şampuan kullanmalı mıyım?
- Bazı kişiler saçlarını çok yağlı zannederler ama aslında saçlarını çok kurutan bir şampuan kullandıkları için saç kökleri savunmasız kalan deriyi korumaya çalışıyordur sadece. Önerim sülfatsız bir şampuana geçmeniz. (SLS ve SLES de sülfatın kendisi kadar kötü üne sahip kardeşleridir unutmayın.) Kuru şampuan hiç sevdiğim bir ürün değil çünkü saçınızı sert kimyasallarla aşırı kurutur ve hasar görmesine neden olur. Ayrıca kalıntıları saç derisini boğar. Eğer ürün nedeni ile kuruma değil de gerçekten çok yağlanma sorununuz varsa Pure Aloe jel gibi saf Aloe Vera'dan yapılmış bir ürün kullanabilirsiniz. Yağlanmayı erteler ve saç köklerini besleyerek güçlenmesine yardımcı olur. Bunu yağlanma ve kaşıntı sorunu olan erkeklere de söylüyorum.
- Saçımın rengi çok çabuk soluyor ve sürekli kuaföre gitmek zorunda kalıyorum. Ne yapabilirim?
- Saçınızın rengi naturel de olsa renk açma işlemi de olsa boya da olsa eğer saçlarınız çok kuruyorsa saç renginiz solar ve matlaşır. Bu nedenle nasıl yüzünüzü kırışmasın diye düzenli olarak nemlendiriyorsanız, saçınıza da aynı özeni gösterin. Kış da olsa yaz da olsa. Size önerim saçınıza da düzenli bakım yapın. Biliyorum yüzünüze bir krem sürmek kadar pratik değil ama elinizi gezdirdiğinizde kuru ve sert bir doku ile karşılaşıyorsanız bakım zamanı çoktan gelmiştir.
- Saçlarımı ne sıklıkta yıkamalıyım? Ne sıklıkta bakım yapmalıyım?
- İki günde bir yıkayabilirsiniz. Böylece yağ dengesine ve dokusuna daha az zarar verirsiniz. Bakımı başlangıçta saçınızın ihtiyacına göre haftada 3 ya da 2 defa yapmanızı öneririm. Zaman içinde haftada (ama düzenli olmak kaydıyla) tek sefere indirin.
Sağlıklı saç için bol bol vitamin!
Sağlıkla parlayan, hızlı uzayan, gür saçlar için doğru bakım ürünleri kadar vitaminler yönünden zengin ve dengeli bir beslenme de önemli. Nasıl mı? A Vitamini saçın uzamasını destekler. Saç derisini yeniler. Biotin dökülmeyi azaltır. C vitamini saç tellerinin gürleşmesine yardımcı olur. D vitamini dökülenlerin yerine yeni saçların çıkmasına yardımcı olur. E vitamini antioksidan bakım sağlar. Kökleri güçlendirir.
Havuz ve denize dikkat
Güneş haricinde saçın rengini solduran hatta bazen yeşilleştiren ya da kızartan en önemli nedenlerden diğer ikisi de deniz ve havuz. Denizdeki tuz ve havuzdaki klor saçı kurutur dolayısıyla saçın pigmentlerinin zarar görmesine neden olur. Bu nedenle deniz ve havuz öncesi ve sonrası saça nemi hapsetmek adına Leavein Treatment Sprey kullanmanız iyi olacaktır. Bu arada cildiniz gibi güneşin UVA&UVB ışınları saçınız (özellikle saç deriniz) için de yaşlandırıcı ve soldurucu etkenler. Yaz aylarında güneşin zararlarından korunmak için en kolay yöntem şapkalar. Bunun dışında UV filtreli saç spreyleri de tercih edebilirsiniz.
Saç ıslakken yapılan bir dizi hata
Hani bir sürü talihsizliğin üst üste yaşandığı filmler vardır ya bunu ona benzetiyorum. Islak saçı çok sık ve ince telli fırça ile taramak, taramadan önce yumuşatıcı ürün uygulamamak. Saçı tararken alttan üste doğru dolaşmaları açarak ilerlemek yerine yukarıdan aşağı doğru dolaşmaları iyice sıkıştırarak ilerlemek. Saçınızı ince dokuya sahip, yumuşak bir havlu ile tampon ve sıkma hareketleri ile kurutmalı ve bizim ürün serimizde de çok sevilen No.2 spreyimiz gibi saçta kalan bir yumuşatıcı ürün ile taramaya hazırlamalısınız.
Saçın uzamasına 5 süper besin! yardımcı!
Yumurta: Yüksek protein ve biotin saçınızın köklerini güçlendirir. Uzamasına yardımcı olur ve dökülme ile savaşır.
Ispanak: Folik asit, demir ve A, C vitaminleri bakımından zengindir. Hem saçların uzamasını destekliyor hem de saç derisine ihtiyacı olan nemi sağlayıp sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Avokado: Son yıllarda popüler olan avokado, E vitamini bakımından oldukça zengin. Çok değerli bir antioksidan olan E vitamini hem kulalndığınız saç bakım ürünlerinde olmalı hem de beslenmenizde. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak saçın gücünü korumasını sağlar. Böylece saç kuvvetle uzar.
Badem: Hem Omega asitler hem E Vitamini hem de çinko yönünden zengindir.
Bu sayede saç köklerini güçlendirir, saç derisini korur ve sağlıkla parlamasını sağlar.
Çilek: C vitamini yönünden son derece zengindir. En güçlü antioksidan kaynaklardan biri olan çilek tüm vücutta olduğu gibi saç bölgesindeki hücrelerin de sağlığını korur ve sağlıklı saçlara kavuşmamıza yardımcı olur.
Hamilelikte kuaföre gitmek mümkün
Anne adaylarımızın çok daha titizlendiği, belki de hayatları boyunca sağlıklarına en çok dikkat ettikleri dönem oluyor. Tabii bu güzellik alışkanlıklarına da yansıyor ama bir taraftan da yine bu dönem aynaya baktıklarında kendilerini en güzel hissetmek istedikleri zamanlardan da biri. Amerikan Sağlık Kuruluşlarından yapılan bildirimler boya gibi uygulamaların 2. ve 3. aylarda bir sorun yaratmayacağı yönünde. Bu dönemi en iyi geçirmek için önerim ise kuaförle bağları koparmaktansa "hamile dostu" uygulamalara yönelmek. Biz saç derisine daha az temas eden, kimyasal oranı azaltılmış ama etkisi maksimum transparan renklendirme işlemleri, daha az tekrar gerektiren sadece kamufle amaçlı çözümleri öneriyoruz.