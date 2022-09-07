Saçınızdaki beyaz telleri koparmak çok daha kötüsüne neden oluyor... Uzmanlar: "asla yapmayın!" diyor

Beyaz saç yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçasıdır, bu yüzden zaman geçtikçe daha fazlasını görmeniz oldukça doğaldır. Stilist Helen Reavey , "Melanin, saça ve cilde renk veren pigmenttir" diyor. "Bir insanda yaşlandıkça, genellikle 28 ila 40 yaşları arasında, doğal olarak pigment granüllerinin sayısı azalmaya başlar. Bunun nedeni, melanin üreten hücreler olan melanositlerin yavaşlamaya ve daha az üretmeye başlamasıdır.

Reavey, "Saç aslında beyaz ya da gri değil, tamamen yarı saydamdır. 'Gri' ton, aslında kalan doğal saç renginin yüzdesinin azalmasıyla ve aralarında birçok farklı ton oluşmasıyla ortaya çıkıyor" dedi.

SAÇLAR NE ZAMAN BEYAZLAR?

Bir saç bakım markasının pazarlama direktörü Juan Serrano, DNA'nızın ve yaşam tarzınızın saçlarınızda grinin ne kadar hızlı görüleceğine dair önemli bir rol oynadığını söyledi . "Biyolojik yapınız ve genetiğiniz, beyazlamanın ne zaman başlayacağını belirler" dedi. "Stres süreci güçlendirebilir veya hızlandırabilir."

Yani siz bir tane beyaz saçı çektiğinizde daha fazla beyaz saç çıkmıyor. Bu saçlar zaman geçtiği ve yaşınız ilerlediği için ortaya çıkıyorlar. Van Clarke, "Ama yine de her seferinde daha fazla beyaz saçınız çıkıyor, çünkü hayatın gidişatı bu. Başlangıçta %1'inden daha azı beyazken saçlarınızı yolmayı alışkanlık haline getirirseniz, birkaç yıl içerisinde saçlarınızın %10'u beyazlayacağı gibi daha az saçınız olur."