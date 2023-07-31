Saçlarınızı "kendi ellerinizle" mahvetmeyin! Meğer her gün yapıyormuşuz: Hacimsiz saçların ana sebebi...

Saçlara sürekli dokunmak ellerinizle dokunduğunuz her alandaki kiri, saç derinize de aktarmanıza neden olur. Zamanla bu durum, saçınızın yağlı görünmesine neden olarak daha fazla saç yıkamaya neden olabilir. Healthline'a göre saçınızı daha sık yıkamak zorunda kalmanız, saç tellerinizi kurutmaya neden olur. Kurumuş saç telleri, doğal yağların parlaklığından yoksun olacak ve sonuç olarak daha az elastikiyete neden olacaktır.

Ellerinizi saçlarınızda gezdirmek, saçınızı yağlandırmanın yanı sıra saçınızdaki yağları da ellerinize aktarır. Bu durum ise; saçı normalden daha hızlı kurutur ve bunu yaparken kırılmaya daha yatkın hale getirir.