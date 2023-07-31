Saçlarınızı "kendi ellerinizle" mahvetmeyin! Meğer her gün yapıyormuşuz: Hacimsiz saçların ana sebebi...

Saçınızla oynamak, herkesin gün içinde en az bir kez yaptığı eylemlerden biridir. Uzmanlar, saça dokunmanın aşırı durumlarda Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) bir belirtisi olarak kabul edilebileceğini ve bazen insanların kaygı duygularıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bir başa çıkma mekanizması olarak kullanıldığını açıklıyor. Ancak, zorunlu olarak saçınıza dokunmasanız bile, bunu yapmak zarar verebilecek bir alışkanlıktır.
Ellerinizden saç tellerinize yağ ve kir aktarımı saçınızı ve saç derinizi yağlı hale getirebilir ve bu da saçınızın sağlığını etkileyebilecek başka sorunlara yol açabilir. Ayrıca, saçınıza dokunurken yaptığınız gibi herhangi bir kuvvet uygularsanız, yanlışlıkla saç tellerini zayıflatabilir ve kırılmaya neden olabilir, bu da kırık uçlar şeklinde kendini gösterir. Üstelik istenmeyen, hacimsiz saçlara neden olan saç teli incelmesi sorunuyla da karşılaşabilirsiniz.
KİR VE YAĞIN TRANSFERİNE NEDEN OLUR
Sürekli saçlara dokunmak, saç derinizin yağlanmanıza neden olur. Fakat ilginç bir şekilde tam tersi bir etkiye neden olarak sağlıklı yağ dokusuna zarar verir ve kurumasına da yol açabilir.
Saçlara sürekli dokunmak ellerinizle dokunduğunuz her alandaki kiri, saç derinize de aktarmanıza neden olur. Zamanla bu durum, saçınızın yağlı görünmesine neden olarak daha fazla saç yıkamaya neden olabilir. Healthline'a göre saçınızı daha sık yıkamak zorunda kalmanız, saç tellerinizi kurutmaya neden olur. Kurumuş saç telleri, doğal yağların parlaklığından yoksun olacak ve sonuç olarak daha az elastikiyete neden olacaktır.
Ellerinizi saçlarınızda gezdirmek, saçınızı yağlandırmanın yanı sıra saçınızdaki yağları da ellerinize aktarır. Bu durum ise; saçı normalden daha hızlı kurutur ve bunu yaparken kırılmaya daha yatkın hale getirir.
Saçınıza dokunduğunuzda, ellerinizdeki kir saç derinizde birikebilir ve saç köklerinizi tıkayabilir, bu da sağlıklı saçların büyümesini etkiler. Kafa derisi sağlığınızla uğraşmak, kepek veya kafa derisi aknesi gibi rahatsız edici ve acı verici başka sorunlara yol açabilir.
SAÇ TELLERİNDE İNCELMENİN ANA SEBEBİNE DÖNÜŞEBİLİR
Yağlı bir saç derisi ve buna bağlı problemler yaratmanın yanı sıra, saçınıza dokunmak asıl saç tellerinin kırılmasına neden olabilir.
Saçınıza çok sık dokunmanın en korkunç sonuçlarından biri saçın incelmesidir. Saçınızı çok fazla kuvvetle veya çok sık çekerken, çekerken veya döndürürken, aslında saçınızın dökülmesine neden olabilirsiniz, bu da genel hacmini ve dolgunluğunu azaltır.