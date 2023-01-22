Saçlarınızın her telini “kızartıyor” olabilirsiniz! Sakın kurutma makinesini bu ayarda kullanmayın

Saçınızı kurutmak sıkıcı bir iş olabilir, ancak mükemmel fönü elde etmek için birçok kişinin en çok dikkat ettiği bakım kurallarıdna biri. Muhtemelen fazla düşünmeden açtığınız saç kurutma makinesi saçlarınıza büyük zararlar veriyor olabilir.
Aslında, TikTok'ta @emilyrosepytel adıyla gönderiler paylaşan kuaför Emily Rose Pytel, insanların saç kurutma makinelerini ayarlarken basit bir adımı atlamalarının bir sonucu olarak saçlarını istemeden adeta "pişiriyor" olabileceğini belirtti.
Elinde saç kurutma makinesiyle dans ederken videonun üzerine "Fön makinenizin aparatı yoksa saçınızı pişiriyorsunuz" yazdığında sosyal medyada binlerce insanın da dikkatini çekti.
Bir anda birçok yorum almaya başladı. Yorumlardaki insanlar bunun neden olduğunu merak ettiler ve bir kullanıcı saçlarınızın, saça dokunmaması gereken uçtaki sıcak metale temas ederek yanmasına neden oluyor cevabını verdi.
Emily; kullanılması gereken aparatın hava akışını yönlendirerek kütikülü yumuşattığını ve bu aparatsız şekilde yumuşamış esneyen saç tellerinin aşırı ısıya maruz kalarak kırıldığını dile getirdi.
Güzellik uzmanları ise; saçlarınızı en iyi şekilde kurutmak için bazı önemli ipuçlarının oldukça önemli olduğunu belirtti. Saçınızı korumak için üretilen "ısı hasarını azaltan saç bakım ürünleri", yüksek ısı ayarı yerine daha düşük ısılar kullanmak ve saç kurutma makinesinin ayarlarını ve aparatlarını doğru kullanmanın büyük önem taşıdığı dile getirildi.