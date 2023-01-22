Saçlarınızın her telini “kızartıyor” olabilirsiniz! Sakın kurutma makinesini bu ayarda kullanmayın

Saçınızı kurutmak sıkıcı bir iş olabilir, ancak mükemmel fönü elde etmek için birçok kişinin en çok dikkat ettiği bakım kurallarıdna biri. Muhtemelen fazla düşünmeden açtığınız saç kurutma makinesi saçlarınıza büyük zararlar veriyor olabilir.

Aslında, TikTok'ta @emilyrosepytel adıyla gönderiler paylaşan kuaför Emily Rose Pytel, insanların saç kurutma makinelerini ayarlarken basit bir adımı atlamalarının bir sonucu olarak saçlarını istemeden adeta "pişiriyor" olabileceğini belirtti.