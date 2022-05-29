Sağlıklı saçların sırrı yastık kılıfında! En parlak saçlar için bu kumaşı seçin

Yapılan işlemler, çevre kirliliği veya yanlış bakım ürünleri, saçlarda yarattığı büyük zarar nedeniyle geri döndürülemez gibi düşünülebilir. Fakat saç kalitesini yeniden kazanmak, düşünüldüğü gibi imkansız değil. İşte her saç için olmazsa olmaz 6 adım…
YAĞ VE SERUM KULLANIN
Saçlarınıza bakım yaparken yağ ve serum kullanmak, saçlarınızın beslenmesini sağlar. Dış etkenler nedeniyle ortaya çıkan aşınma ve yıpranma sorunlarına karşı da koruyucu bir etki sunar. Serum yıkama öncesi ve sonrasında kullanılabilir. Bu nedenle ürünün öncelikle yıkama talimatlarına göre uygulayarak etkili bir sonuç elde edebilirsiniz.
SAÇLARINIZI TEMİZ TUTUN
Yazları güneş, ter ve kir saçınıza zarar verir. Saçlarınızdaki fazla yağı gidermek için ise haftada en az iki kez şampuan kullanmanız gerekir. Ayrıca saçlarınızı kurutma riski nedeniyle çok fazla şampuan kullanmaktan da kaçınmanız önemlidir.
DÜZENLİ SAÇ KREMİ KULLANIN
Saçınızın ortasında başlayarak aşağıya doğru az miktarda saç kremi uygulayın ve her tele temas ettiğinden emin olun. Saç kremi, dış etkenlere karşı bir koruyucu katman oluşturarak dış dünyayla arasındaki bir bariyer haline gelir. Bu sayede saç yapısını etkin bir şekilde koruyabilirsiniz.
ÇOK FAZLA DURULAMAYIN
Saç kremini uyguladıktan sonra soğuk suyla durulamalı, fakat saçınızın biraz daha yumuşak ve kaygan olduğundan emin olmalısınız. Aşırı durulanmış saç, kurumaya da müsait hale gelebilir. Bu nedenle saçlarınızı durulama esnasında hem sert hem de aşırı olmamaya dikkat etmek önemli.
NAZİKÇE TARAYIN
Duştan çıkar çıkmaz saçları taramaktan kaçınmak daha doğru bir adımdır. Islak saçları taramak, daha fazla zarar veren bir rutin olabilir. Eğer çok dolaşmışsa, saçları ıslakken nazikçe tarayın, işlemin kalanına ise saçlarınız tamamen kuruduktan sonra devam edin.
İPEK YASTIK KILIFI KULLANIN
Pamuk yastık kılıfları, tüm nemi emdikleri için saçlarınızdaki uçucu yağları da emer. Bu durum ise daha cansız, kuru ve hacmi olmayan saçlar ortaya çıkarır. Fakat ipek, yumuşak bir kumaş olmasının yanı sıra uçucu yağları emmez. Ayrıca sürtünmeyi de azaltması sayesinde saçların daha az kırılmasını sağlar.
HER 6-8 HAFTADA BİR SAÇLARINIZI KESTİRİN
Saçların her zaman sağlıklı görünebilmesi ve kırılmaları önlemek için düzenli saç kesimi çok önemli. Böylece kırılmış, yıpranmış ve cansız görünen saçlar yerine sürekli olarak saçlarınızı en canlı haliyle kullanabilirsiniz.