Sağlıklı saçların sırrı yastık kılıfında! En parlak saçlar için bu kumaşı seçin

Yapılan işlemler, çevre kirliliği veya yanlış bakım ürünleri, saçlarda yarattığı büyük zarar nedeniyle geri döndürülemez gibi düşünülebilir. Fakat saç kalitesini yeniden kazanmak, düşünüldüğü gibi imkansız değil. İşte her saç için olmazsa olmaz 6 adım…

YAĞ VE SERUM KULLANIN

Saçlarınıza bakım yaparken yağ ve serum kullanmak, saçlarınızın beslenmesini sağlar. Dış etkenler nedeniyle ortaya çıkan aşınma ve yıpranma sorunlarına karşı da koruyucu bir etki sunar. Serum yıkama öncesi ve sonrasında kullanılabilir. Bu nedenle ürünün öncelikle yıkama talimatlarına göre uygulayarak etkili bir sonuç elde edebilirsiniz.

SAÇLARINIZI TEMİZ TUTUN

Yazları güneş, ter ve kir saçınıza zarar verir. Saçlarınızdaki fazla yağı gidermek için ise haftada en az iki kez şampuan kullanmanız gerekir. Ayrıca saçlarınızı kurutma riski nedeniyle çok fazla şampuan kullanmaktan da kaçınmanız önemlidir.