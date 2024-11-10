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10 gün tüketen hastalık nedir bilmiyor! Bir yudumu bağışıklığı çelik gibi kuvvetlendiriyor...

Havaların soğuduğu, kış mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı bu dönemde grip ve soğuk algınlığına karşı uzmanlar limonlu karanfil çayını öneriyor.

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Giriş Tarihi: 10.11.2024 16:26
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10 GÜN TÜKETEN HASTALIK NEDİR BİLMİYOR!

Kış aylarına girerken öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı da kendini gösteriyor. MGM Healthcare'den sağlık uzmanı Vijayshree N, bu durumdan korunmak için karanfil ve limondan oluşan basit bir ev ilacını öneriyor. Uzman, karanfilli limonlu çayın kış hastalıklarına karşı tam bir şifa deposu olduğunu belirtiyor. C vitamini deposu limon, bağışıklığı artırıyor. Karanfiller ise anti-inflamatuvar ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle bakteri ve virüslere karşı koruma sağlıyor.

10 GÜN TÜKETİN
Karanfil çayı hazırlayıp içine limon ve bal eklendiğinde bu karışım öksürüğü hafifletiyor, nefes alışı rahatlatıyor, boğaz ağrısına iyi geliyor ve soğuk algınlığına karşı koruyor. Vijayshree, öksürük, soğuk algınlığı veya boğaz enfeksiyonu yaşayanlar için bu karanfil kombinasyonun yaklaşık bir hafta ila on gün boyunca tüketilmesini öneriyor.

KARANFİL ÇAYININ FAYDALARI

Karanfil çayının genel sağlığa birden fazla etkileri bulunur.

Kan şekeri seviyelerini dengeler.
Kemik sağlığının gelişimine destek olur.
Öksürüğü hafifletir.
Ağız kokusunu önler.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kanser gibi sağlığı tehdit eten hastalıkları önleyen antioksidanlar içerir.
Hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir.
Diş ağrısını hafifletir.

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