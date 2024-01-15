100 bin kişiden 14'ünde bu hastalık görülüyor!

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu yıl 77'incisi gerçekleştirilen 7-13 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftasına ait çalışmalar, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde düzenlenen programla son buldu. Hafta boyunca sağlık personeli tarafından kamu, kurum ve kuruluşlarda "verem" hakkında görevlilere bilgi verildi. Ayrıca, kurs ve okullarda "verem" eğitimleri düzenlendi. Alışveriş merkezlerinde de vatandaşlara yönelik açılan stantta broşür dağıtıldı.

İl Verem Koordinatörü Dr. Hilal Turhan, ülkede etkin bir şekilde yürütülen "Veremsiz Bir Türkiye" adlı kontrol programı hakkında bilgi verdi. Etkin ilaç tedavisi ile bulaştırıcılığın azaldığına dikkat çeken Dr. Turhan, Verem Savaş Dispanserinde verem hastalarının tedavilerinin ve temaslı kişilerin taramalarının ücretsiz yapıldığını söyledi.

Verem hastalığının ölümcül ama tedavisi olan bir hastalık olduğunu anlatan Dr. Turhan, "Dünya Sağlık Teşkilatı Küresel Tüberküloz Raporu'nda ülkemizde tüberküloz görülme sıklığı 100 binde 14 kişi olarak belirtilmiştir. Verem hastaları altı ay düzenli ilaç tedavisi alarak iyileşmektedir. İlaç tedavisine başladıktan 15-20 gün sonra bulaştırıcılık büyük oranda azalmaktadır. Hastalarımızın tedaviye uyumlarının artırılabilmesi için Sağlık Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde; tedavi ve kontrollerini düzenli olarak yaptıran, ekonomik ve sosyal güçlük yaşayan tüberküloz hastalarına aylık nakdi sosyal yardım yapılmaktadır" dedi. Dr. Turhan, "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" boyunca il genelindeki tüm, Toplum Sağlığı Merkezi personelince vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtımının yapıldığını sözlerine ekledi.