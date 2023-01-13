100 yaşında bile genç bir beyin! Günde sadece 6 dakika yetiyor

Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nden bir ekip, çalışmalarının bir parçası olarak 12 kişi üzerinde bir deney gerçekleştirdi.
Bu deneyde, beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) adı verilen belirli bir proteinin üretimini artırmanın en iyi yolunu bulmak tespit etmeyi amaçladılar.
"PROTEİN OLUŞUMU BEYNİ GENÇ TUTUYOR"
Araştırmanın konusu olan proteinin beyin oluşumu, öğrenme ve hafıza için gerekli olduğu zaten biliniyor ve beynin yeni bağlantılar ve yollar oluşturma yeteneğini destekliyor.
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, BDNF'nin mevcudiyetinin artmasının anıların oluşumunu ve depolanmasını teşvik ettiğini, öğrenmeyi geliştirdiğini ve bilişsel performansı artırdığını göstermiştir.
"BDNF ADLI PROTEİNİN ÜRETİMİ İÇİN…"
Tüm bu etkenlerin yanı sıra, ilaç almak gibi farmasötik müdahaleler, insan vücudu tarafından üretilen BDNF miktarını başarılı bir şekilde artıramamıştır.
Katılımcılar, proteini artırmak için dört farklı olası yolu üstlendikleri için yakından analiz edildi.
"EGZERSİZ VE BESLENME SİSTEMLERİ İNCELENDİ"
Bu analiz esnasında 20 saat oruç tutma, 90 dakika düşük yoğunluklu bisiklet sürme, 40 saniye bisiklet sürme ve 20 saniye dinlenmeyi içeren bir planın yanı sıra oruç ve egzersizin bulunduğu altı dakikalık bir kuvvet antrenmanı da denendi.
The Journal of Physiology'de yayınlanan sonuçlar, oruç tutan veya hafif egzersiz yapanlara kıyasla BDNF'yi beş kata kadar artırdığı için kısa ama kuvvetli egzersizin BDNF'yi artırmanın en etkili yolu olduğunu ortaya koydu.
"EGZERSİZ EN ETKİLİ YÖNTEM"
Araştırmacılar bunun, yoğun egzersizin vücut tarafından salınan trombosit sayısını artırmasından kaynaklanabileceğini öne sürüyorlar.
Çalışmanın başındaki Travis Gibbons; BDNF, hayvan modellerinde büyük umut vaat etse de, şimdiye kadar farmasötik müdahaleler, BDNF'nin insanlardaki koruyucu gücünü güvenli bir şekilde kullanmakta başarısız olduğunu dile getirdi.
"İnsanların sağlıklı yaşlanmaya yardımcı olmak için BDNF'yi doğal olarak artırmak için kullanabileceği beynin kapasitesini koruyabilen farmakolojik olmayan yaklaşımları keşfetme ihtiyacını gördük" diyen Gibbons, çalışmanın ileri dönemlerde egzersiz ve beyin sağlığı arasındaki ilişki ile ilgili önemli veriler elde etti.