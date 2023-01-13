100 yaşında bile genç bir beyin! Günde sadece 6 dakika yetiyor

Bu deneyde, beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) adı verilen belirli bir proteinin üretimini artırmanın en iyi yolunu bulmak tespit etmeyi amaçladılar.

Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nden bir ekip, çalışmalarının bir parçası olarak 12 kişi üzerinde bir deney gerçekleştirdi.

"PROTEİN OLUŞUMU BEYNİ GENÇ TUTUYOR"

Araştırmanın konusu olan proteinin beyin oluşumu, öğrenme ve hafıza için gerekli olduğu zaten biliniyor ve beynin yeni bağlantılar ve yollar oluşturma yeteneğini destekliyor.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, BDNF'nin mevcudiyetinin artmasının anıların oluşumunu ve depolanmasını teşvik ettiğini, öğrenmeyi geliştirdiğini ve bilişsel performansı artırdığını göstermiştir.