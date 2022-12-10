100 yaşındakiler hastalıklardan nasıl korunacağınızı anlattı: Beslenmelerinde en çok buna yer veriyorlar!

Ulaşılması zor bir şey olarak görülse de 100 yaşına ulaşmanın anahtarı aslında bu alışkanlıklarda gizli.

Harvard Medical School'da genetik profesörü olan David Sinclair'e göre uzun ömür, yaşlanmadan çok daha önce üzerinde çalışmaya başlamanız gereken bir şeydir.