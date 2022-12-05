14 5 Tansiyon Normal Mi? 14’e 5 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Yanlış beslenme ile sporsuz bir yaşam, tansiyonun nedenlerindendir ve kişiler 14 5 tansiyon normal mi diye düşünebilir. 14 tansiyon nasıl sorusunun yanıtı, işin uzmanları tarafından bilinse de rakamların ne anlatmaya çalıştığını bilmeyenler için araştırılması gereken bir konudur. Küçük tansiyon 5 olunca ne olur diyenlerin birçoğu, belirtiler hakkında bilgi almak ister. Vücudunda bir gariplik hissedenler, 14'e 5 tansiyon yüksek mi diye sorar. 14'e 5 tansiyon yüksek mi ve ne gibi bir zararı var?

14 5 Tansiyon Normal Midir?

Yüksek kan basıncı olan kişiler, genellikle uzun bir süre boyunca hissetmezler. Bunun bir sonucu olarak yıllarca damarlara baskı uygulanır. Kademeli bir biçimde artan kan basıncı, kalp krizine, felce ve böbrek hasarına neden olabilir. Kuvvet ne kadar fazla olursa, farklı bir hastalığın meydana gelme riski de o kadar fazla olur. Tansiyonu ölçerken, her zaman birlikte verilen iki ayrı değer vardır. Örneğin, 12'ye 8'deki ilk değer kalbin kasıldığı esnada damarlarda oluşan basıncı gösterir (sistolik kan basıncı). İkincisi ise kalp kası gevşeme evresine geçtiği zamanki vasküler basıncı ifade eder (diyastolik kan basıncı).

Tansiyon ölçümünde sistolik değer 140'ın, diyastolik değer 90'ın üzerindeyse veya her iki değer de daha fazla ise hipertansiyon vardır. Aynı şekilde, 14'e 5 de yüksek bir değerdir. Kan basıncı, uzun süre boyunca bu aralıklarda seyrediyorsa bir doktora görünülmelidir. Sınır değerleri, sadece dikkate alınması gereken bir kılavuz olması için belirlenmiştir. Bu yüzden, ne zaman ilaçla tedaviye başlanması konusunda uzmanlar tarafından ortaya atılan farklı görüşler de vardır.

14 5 Tansiyon Nasıl Düşürülür?

Başın arka tarafında meydana gelen ağrı, aşırı idrar yapma, baş dönmesi, hızlı ve düzensiz kalp atışları ile bulanık görme yüksek kan basıncının en sık rastlanan belirtileri arasında yer alır. Tansiyon yükseldiği zaman ise düşürmek için bilinen farklı yollar bulunur. Aşağıdakileri yapmak büyük oranda fayda sağlar.

Sarımsaklı yoğurt yemek

Limon suyu veya limonlu su içmek

Greyfurt suyu içmek

Kekik çayı tüketmek

Ilık duş almak

Serin bir odada istirahat etmek