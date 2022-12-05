15 9 Tansiyon Normal Mi? 15’e 9 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

15 9 tansiyon normal mi konusunu araştırırken 15'e 9 tansiyon yüksek mi ya da düşük mü konusunu da öğrenmiş olursunuz. 15 9 tansiyon nasıl diye merak ediyorsanız bilimsel kaynaklardan, Dünya Sağlık Örgütü açıklamaları ya da doktor tavsiyelerinden yararlanabilirsiniz. Küçük tansiyon 9 olunca ne olur sorusunun cevabına da bu sayede ulaşabilirsiniz. Tansiyon 15 9 ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

15 9 Tansiyon Normal Mi?

15'e 9 tansiyonun normal aralıkta olup olmadığını anlamak adına öncelikle normal tansiyon seviyesinin ne olduğu araştırılmalıdır. Doktorların tavsiyeleri ve bilimsel makaleler incelendiğinde normal tansiyon seviyesinin 12'ye 8 olduğu görüşünde birleşilmiştir. 15'e 9 tansiyon da bu kapsamda değerlendirildiğinde yüksek bir tansiyon seviyesidir.

Tansiyonu bu denli yükselmiş olan bir kişi öncelikle doğal besinlerle tansiyonunu düşürmeye çalışabilir. Bu kapsamda limonlu su içilebilir. Tansiyonun yine de düşmemesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilebilir.

Küçük Tansiyon 9 Olunca Ne Olur?

Küçük tansiyonun normal kabul edildiği seviye 8'dir. Küçük tansiyonun 9'a çıkması durumunda da küçük tansiyonun normale yakın olduğu söylenebilir. Genellikle bu denli küçük tansiyon sapmalarında insan vücudunda herhangi bir tepki görülmez. Kişi normal günlük yaşam şartlarına devam edebilir.

Büyük tansiyonun 12 olması gerekirken 15 olması durumunda ise tansiyon yükselmiş demektir. Bu durumda baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi belirtiler baş gösterebilir. Söz konusu olumsuzluklarla karşılaşıldığında derhal doktor kontrolü için sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekir. Yapılan müdahalenin başında serum takviyesi gelir. Yapılan müdahaleden kısa süre sonra kişinin tansiyon seviyesi normal aralığa getirilir ve fiziksel olumsuzluklar ortadan kalkar.