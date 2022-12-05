16 9 Tansiyon Normal Mi? 16’ya 9 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

16 9 tansiyon normal mi sorusunu yanıtlarken kişilerin sağlık ve yaş durumlarına bakılır. Bazı kişiler için riskli bazıları için ise daha kabul edilebilir görülen bir değerdir. 16 9 tansiyon nasıl sorusu bu bakımdan kişiden kişiye değişebilir. Tansiyon 16 9 ne demek sorularını soran kişilerin de hem yüksek hem de düşük tansiyon değerleri hakkında bilgi edinmesi gerekir. 16'ya 9 tansiyon değeri yüksek mi, düşük mü, iyi mi sorularını yanıtladık.

16 9 Tansiyon Normal mi?

Sağlıklı bir şekilde yaşam sürmek isteyen bireylerin ilk olarak dikkat etmesi gereken konulardan birisi de tansiyon değerleridir. Tansiyon problemi yaşamak hemen herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Bu sorun bazılarında kronik bir hastalık olurken bazı kişiler günün stresiyle de tansiyon düşmesi ya da yükselmesi durumu yaşayabilirler. Ancak tansiyon probleminin ortaya çıkabilmesi için mutlaka bu sorunun belli değerlerde olması gerekir.

16 9 tansiyon hemen herkes için yüksek sayılacak bir değerdir. Çünkü ortalamanın daha da üzerindedir. Sistolik ve diyastolik olarak iki farklı şekilde ölçülen tansiyon değerlerinde 16 yüksek tansiyonu 9 da düşük tansiyonu ifade eder. Bu değerler özellikle hipertansiyon olarak değerlendirilir. Böyle durumlarda uzman doktorlara başvurmak hastanın sağlıklı yaşam sürebilmesinde oldukça önemlidir.

16 9 Tansiyon Olunca Ne Olur?

Tansiyon yükseldiğinde kişilerde birtakım sorunlar ortaya çıkar. Hem günlük yaşamı sekteye uğratan hem de yaşam kalitesini düşüren bu sorunlar arasında şunlar sayılabilir:

Yorgunluk ve halsizlik belirtileri

Burun kanaması

Kulaklarda çınlamalar

Yürüme ve merdivenleri çıkmada zorlanma

Bazen çok sık idrara gitmek

Gece uykusundan uyanarak idrara çıkmak

Bacaklarda şişme meydana gelmesi

Gibi durumlar yüksek tansiyonun neden olduğu sorunlardır.

16 9 Tansiyon Olursa Ne Yapılmalıdır?

Tansiyon değerleri 16 9 olduğunda bu durum eğer kalıcı bir sorunsa uzman doktora görünmek gerekir. Böyle durumlarda kişilerin yaşam şekillerini değiştirmeleri önem taşır. Çay ve kahve tüketimini azaltmak, sigara ve alkolden uzaklaşmak oldukça önemlidir. Aşırı tuz tüketimini azaltmak ve hareketsiz yaşamdan uzaklaşmak önemlidir.