2 yaş altı çocuklarda hayati risk taşıyor! Uzmanı tatil dönüşü için uyardı...

Güzel, yaz tatilinin bitmesi ile birlikte, turist ishalinin görülme oranının artış gösterdiğini açıkladı. Bu durumun başlıca nedenleri arasında havuzlar, denizler, güzel bir şekilde yıkanmamış besinler olabileceğini söyleyen uzman doktor, aynı zamanda aileleri sıvı kaybı ve beslenme bozukluklarına karşı uyardı.

BESİN VE SIVI GIDALARINI ALMIŞ OLMASI ÇOK ÖNEM ARZ EDİYOR

Turist ishallerinin çocuklarda kusma, bulantı, halsizlik ve ateş gibi semptomlarla görülebileceğini belirten Prof. Dr. Ahmet Güzel, "Son günlerde tatil dönüşüyle beraber toplumda sıklıkla artan turist diyareleriyle çok sık karşılaşmaktayız. Havuzlar, denizler, iyi yıkanmamış taze sebze ve meyveler, onun dışında bozulma eğilimli bazı gıdalar, ketçap, mayonez gibi çocukların yaz tatili boyunca en sık tükettiği yiyecekler bunlar arasında yer alıyor. Genellikle ishal ataklarıyla kendisini gösteriyor. Çocuklarınızda özellikle karın ağrısı, kusma, bulantı, halsizlik, ateş gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Böyle bir durum seyahat esnasında olduğu gibi eve dönüşten sonra da ortaya çıkabilir. Özellikle besinlerini ve sıvı gıdasını almış olması çok önem arz ediyor" diye konuştu.

BAKTERİLER, PARAZİTLER VE VİRAL ENFEKSİYONLAR SEBEP OLABİLİYOR

Özellikle 2 yaş altı çocuklarda hayati tehlikeyi arz eden noktalara kadar gidebileceğini ifade eden Prof. Dr. Güzel, böyle bir durumda mutlaka çocuk hekimine başvurulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Güzel, "Dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybı çocuklarda vücudun direncinin daha da düşmesine neden olabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşırsak ilk yapacağımız şey çocuğumuzun beslenmesini sağlamak. Kusma atakları, ateşler, karın ağrısı ve krampların fazla ve besin gıdasının giderek azaldığı durumlar söz konusu olduğunda çocuk hekimine mutlaka başvurmalısınız ve gereken tedaviyi almalısınız. Bunların içerisinde turizm yerlerinde neden olan etkenleri düşündüğümüzde bakteriler, parazitler, viral enfeksiyonlar daha ön planda çıkıyor. Özellikle 2 yaş altı çocuklarda sıvı kaybı, ateş, kusma ve beslenmenin azalması hayati tehlikeyi arz edebilecek durumlara kadar gelebilir" şeklinde konuştu.