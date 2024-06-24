20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı

Prof. Dr. Tanboğa, temel problemin hastaya kan sulandırıcı ilaç verilmek istenmesi ama daha önce geçirdiği kanamadan dolayı verilememesi olduğunu belirterek "Bu nedenle cihazı hastaya takmak zorunda kaldık. Bu süreçte de pıhtı riski sıfıra inmez. Pıhtıya en fazla kaynak teşkil edebilecek yeri kapattık. Bu süreçte hem pıhtı riski hem de kanama riski açısından hastayı periyodik takip ediyoruz" dedi. Standart kardiyoloji girişimlerine göre daha zor bir işlem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tanboğa, "Göğsü açmadan anjiyo yöntemiyle yapılabilir. Her işlemin kendine özgü zorlukları da vardır ama uygun hastalarda iyi bir tedavi seçeneğidir. Standart kardiyoloji işlemlerine göre bir miktar daha riskli olduğu düşünülebilir" diye konuştu.

"KORUYUCU AMAÇLI BEYNE PIHTI ATMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN YAPIYORUZ" Yapılan işlemle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Tanboğa, "Burada kulakçıktaki çıkıntıyı önce bulup sonra özel tıpa gibi bir cihazla birleştirip orayı işlevsiz hale getiriyoruz. Hastayı uyutup yapıyoruz. İşlemler ortalama 45 dakika ile bir saat civarı sürüyor. Büyük bir bölümü de problemsiz ve komplikasyonsuz seyrediyor. Bu operasyonu koruyucu amaçlı beyne pıhtı atma riskini azaltmak için yapıyoruz. Dün hastamıza işlemimizi yaptık. Bugün taburcu edeceğiz" dedi. "PIHTININ OLUŞMASINI VE HAREKETİNİ ORTADAN KALDIRMIŞ OLUYORSUNUZ" Takılan tıpanın ömür boyu kalacağını söyleyen Prof. Dr. Tanboğa, "Cihazı tıpa gibi düşünün. Kapattınız, yerleştirdiniz. O kısım kapandı. Yaklaşık 2-3 ay içerisinde vücut artık bunu kendinden kabul edip üstünü kendi hücreleriyle örtmeye başlıyor. Örtmeye başladığında artık kalbin içine girip göremezsiniz. Hücreler kapatmaya başlıyor. Oradaki bir boşluğu kapatmış oluyoruz. O boşlukta bazen küçük pıhtılar oluşup beyne doğru hareket edebilir. Orayı kapattığınız için oradaki pıhtının oluşmasını ve hareketini ortadan kaldırmış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı. "ÇOK SIK GÖRÜLEN BİR DURUM DEĞİLDİR" Ritim bozukluğu olup kan sulandırıcı verilemeyen hasta grubunun az olduğunu belirten Prof. Dr. Tanboğa, "Apendix denilen eklenti herkeste var. Ritim bozukluğu olan hastalarda burası özel bir önem teşkil eder. Kan akımı yavaşladığında bu küçük eklentilerin bu yavaşlayan kan akımı pıhtıya dönmeye başlıyor. Çok sık görülen bir durum değildir. Normalde ritim bozukluğu olan hastalara kan sulandırıcı verip beyne pıhtı atma riskini minimize edebiliyoruz, riski düşürebiliyoruz. Ritim bozukluğu olup kan sulandırıcı veremeyeceğimiz hasta grubu vardır. Bu nispeten daha azdır. Özellikle bu tedavi bu grup hastalarda işe yarar. Bunlarda daha çok tercih edilmelidir" diye konuştu.