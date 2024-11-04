3 günden uzun sürüyorsa aman dikkat! Meğer o hastalığın en tehlikeli semptomuymuş...

Üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, "En yaygın türleri arasında soğuk algınlığı, grip, sinüzit, farenjit ve larenjit bulunur. ÜSYE'lerin büyük çoğunluğu virüs kaynaklı olduğu için antibiyotik tedavisi genellikle gerekli değildir. Doktor bakteriyel kaynaklı olduğunu teşhis edip önermedikçe kullanılmamalıdır. Ateş düşürücü ve ağrı kesiciler tercih edebilir" dedi. Çocuklarda çok sık görülen ve genellikle virüs kaynaklı bir enfeksiyon olduğunu ifade eden uzman, özellikle burun, boğaz ve solunum yollarının etkilendiğinden bahsetti.